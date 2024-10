Jogador do Jazz revela treinos com Avery Bradley

Em seu segundo ano como jogador do Utah Jazz, o ala Taylor Hendricks buscou dias com Avery Bradley. Recentemente, o camisa 0 revelou que passou grande parte da sua offseason ao lado do ex-Boston Celtics. O antigo ala-armador da NBA foi contratado pelo franquia como vice-presidente de Desenvolvimento de Jogadores.

O objetivo do jogador do Jazz ao tratar com Avery Bradley é evoluir como defensor. Em sua temporada de estreia, ele se mostrou um nome eficaz do lado defensivo e espera se tornar alguém de elite na função. Desse modo, usar o ex-jogador como referência para a evolução, uma vez que ele foi duas vezes selecionado para times de defesa da liga.

“Bradley foi um defensor de elite quando jogava. Então, receber ensinamentos dele é sempre bom”, afirmou Hendricks.

Nona escolha do Draft de 2023, Hendricks conquistou aos poucos seu espaço no Jazz. Na temporada passada, afinal, ele jogou em somente 40 partidas, sendo 23 como titular. Ainda assim, registrou médias de 7.3 pontos, 4.3 rebotes e 37.9% de aproveitamento dos três pontos.

Os números moderados se alinharam ao seu talento como defensor. Com 2,06 metros, o ala de 20 anos se mostrou um jogador capaz de marcar a maioria dos seus adversários, principalmente por seu atleticismo. Na estatística por 36 minutos, por exemplo, ele teria médias de 1.3 toco e 1.2 roubo por partida na temporada passada.

A amostra de talento, desse modo, deve garantir mais tempo para o ala em quadra. Na pré-temporada, afinal, ele estreou no quinteto inicial contra o New Zealand Breakers, apesar de analistas apontarem que o Will Hardy poderia utilizar outros nomes.

Com o Jazz em reconstrução, Hendricks certamente deve ganhar ainda mais espaço na próxima campanha. Isso porque, além dos treinos com Bradley, o jovem ala também ampliou os treinos para melhorar seu condicionamento físico, segundo o técnico Will Hardy.

“Taylor [Hendricks] sabia que a academia seria uma grande prioridade para ele. À medida que ele continua a crescer como jogador, os diferentes confrontos que ele vai enfrentar, com base em seu tipo físico, e as coisas que vamos tentar fazer com ele defensivamente. Até alguns dias atrás, acredito que Taylor ganhou 9,5 quilos neste verão desde o final da temporada”, contou.

O Utah Jazz estreia na próxima temporada da NBA contra o Memphis Grizzlies, em casa, no dia 23 de outubro, a partir das 22h.

