Jazz aciona cláusula e garante técnico Will Hardy por mais um ano

O Utah Jazz adquiriu a opção do quinto ano de contrato com o técnico Will Hardy, na sexta-feira (27). Portanto, seu vínculo com a equipe será até 2026/27. Isso porque ele assinou, a princípio, um acordo de quatro anos em 2022 que possuía uma cláusula que a franquia poderia acionar. Então, nos próximos três anos ele deve se manter como o segundo treinador mais jovem da NBA atrás apenas de Joe Mazzulla, do Boston Celtics.

Então, a próxima temporada será a terceira do atual contrato de Will Hardy como técnico do Jazz. Desde que assumiu o time há dois anos, ele conquistou um histórico de 68 vitórias e 96 derrotas. Vale lembrar, aliás, que o comandante chegou à franquia logo após as trocas de Donovan Mitchell e Rudy Gobert. Assim, seu trabalho é visto com bons olhos pela direção de Utah.

“Amamos Will. Amamos a direção que ele está indo. Gostamos do jeito companheiro de equipe que ele tem com os jogadores. Então, ele está realmente animado este ano por ter a chance de desenvolver esses jovens do elenco. Estamos animados por ele fazer parte de nós”, disse o CEO do Jazz, Danny Ainge.

Publicidade

O treinador é peça importante no processo de reconstrução do Jazz desde que Mitchell e Gobert foram negociados. Vale lembrar, além disso, que a extensão contratual de Hardy vem logo após o novo vínculo de Lauri Markkanen com a franquia. O ala-pivô também é um dos pilares desse processo e tem sido o principal nome da equipe.

Leia mais!

Markkanen, inclusive, teve uma seleção para o All-Star Game durante seu período no Jazz. Há um mês, o ala-pivô acertou um vínculo de US$238 milhões por cinco temporadas para permanecer em Utah. O finlandês, durante a offseason, foi alvo de grandes times como o Golden State Warriors.

Publicidade

Ainda de acordo com Ainge, a expectativa de contribuição de Hardy no desenvolvimento de jogadores fez com que a ativação da cláusula fosse uma decisão fácil para a diretoria.

“Ele faz um ótimo trabalho de comunicação com os jogadores. Hardy contruiu relacionamentos com cada um. Will adora aprender. Ele teve alguns grandes mentores com quem trabalhou no passado. Além disso, ele está observando o que outros times estão fazendo. A comunicação é o que o difere dos outros”, comentou o dirigente.

Publicidade

Por fim, o Jazz começa a temporada regular da NBA 2024/25 contra o Memphis Grizzlies no dia 23 de outubro.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA