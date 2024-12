Jogador do Clippers teria motivado regras de troca mais rígidas na NBA

A NBA adotou regras mais rígidas para evitar a formação de supertimes. As medidas envolvem punições severas às equipes que passarem o limite da taxa de luxo. Essas mudanças visam promover maior equilíbrio na liga, após anos de negociações que desequilibraram a liga. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, inclusive, a troca do Clippers por um jogador motivou as mudanças da NBA.

Durante o podcast The Hoop Collective, o jornalista revelou que Norman Powell esteve no centro das discussões. Em 2022, o jogador foi envolvido em uma troca pelo Clippers que irritou dirigentes da NBA. Na negociação, o time enviou Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson e uma escolha de segunda rodada para adquirir Powell e Robert Covington.

“Não sei se você já ouviu, mas a troca do Clippers por você foi a gota d’água para os donos”, contou Windhorst a Powell. “Eu estava em Los Angeles tomando café da manhã com um dirigente. Assim que a troca foi anunciada, ele ficou muito irritado. Ele dizia: ‘não acredito que os Clippers conseguiram Powell. Precisamos acabar com isso'”, acrescentou o jornalista.

Na época, a negociação foi vista como um golpe de mestre do Clippers, que já contava com Kawhi Leonard e Paul George. Então, a chegada de Powell e Covington aumentou a profundidade ofensiva e defensiva do time, sem abrir mão de ativos significativos.

Porém, o impacto financeiro chamou a atenção. A franquia se tornou uma das maiores gastadoras da liga, com US$ 142 milhões em taxas de luxo na temporada passada. Esse cenário acendeu o alerta entre os proprietários, preocupados com o crescente desequilíbrio competitivo.

Ainda assim, o Clippers não conseguiu chegar perto do título da NBA. Outras franquias de grandes mercados, no entanto, adotaram estratégias semelhantes, contribuindo para o aumento das tensões.

Como reação, a NBA implementou as mudanças nas regras a partir desta temporada. As novas restrições tornaram mais difícil para os times manterem elencos recheados de estrelas. O Denver Nuggets, campeão em 2023, já enfrentou dificuldades, perdendo jogadores importantes como Bruce Brown e Kentavious Caldwell-Pope.

Enquanto isso, o Clippers viu seu elenco sofrer alterações significativas, com a saída de Paul George. A equipe deixou de ser considerada “desequilibrada”, mas Norman Powell continua mostrando o motivo de sua chegada ter gerado tanta preocupação.

Desde sua troca para os Clippers, ele registra médias de 16,4 pontos, 2,8 rebotes e 1,6 assistência. Nesta temporada, Powell elevou ainda mais seu desempenho, com 23,2 pontos, 3,0 rebotes e 2,6 assistências por jogo, reafirmando seu valor como peça-chave no elenco.

