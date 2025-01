Jogador do Bucks vai participar do torneio de enterradas da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Andre Jackson Jr, jogador do Milwaukee Bucks, vai participar do torneio de enterradas da NBA. Em seu segundo ano na liga, ele disputará com Matas Buzelis, do Chicago Bulls, e Stephon Castle, do San Antonio Spurs, além de mais algum competidor ainda não confirmado. A competição será no dia 15 de fevereiro, em San Francisco.

Jackson chamou a atenção no último ano por suas enterradas saindo de rebotes ofensivos. Então, o jogador irá participar e tentar trazer o título para Milwaukee. A cidade nunca venceu o torneio de enterradas.

O All-Star Gme volta a San Francisco 25 anos depois da lendária performance de Vince Carter. No entanto, as coisas mudaram para o Torneio de Enterradas. Isso porque nos últimos anos, fãs têm reclamado das enterradas pouco criativas e notas altas demais. Além disso, alguns resultados questionáveis, como a vitória de Zach LaVine sob Aaron Gordon, em 2016, também foram alvo de reclamação.

Publicidade

Leia mais!

Nos últimos dois anos, Mac McClung, então no Philadelphia 76ers, venceu o torneio. Mas ele não deve participar neste ano. Então, a vaga final fica em aberto, com vários nomes possíveis. Vale dizer ainda que, embora os novatos participando queiram mostrar serviço, pode ser um tiro saindo pela culatra. Isso pois novatos pouco conhecidos não geram o engajamento que grandes jogadores poderiam atrair para a competição. Na última temporada, aliás, Jaylen Brown, do Boston Celtics, participou na tentativa da NBA em impulsionar o evento.

No entanto, mesmo que o jovem jogador do Bucks não se destaque torneio de enterradas da NBA, sua temporada ainda será elogiada. Afinal, o ala faz grande campanha em seu segundo ano e assumiu a titularidade com o técnico Doc Rivers.

Atualmente, o Bucks soma 23 vitórias e 16 derrotas quando Jackson vinha do banco e venceu 20 de 31 partidas desde que ele entrou no time titular. Segundo dados do ESPN Research, Jackson limitou os rivais a 42% de aproveitamento nos arremessos quando foi o defensor primário, o que o coloca entre os 50 melhores da liga neste quesito.

Publicidade

O torneio de enterradas será disputado no sábado. A competição de três pontos e o campeonato de habilidades também serão nesse mesmo dia.

O jogo das celebridades e o Rising Stars, enquanto isso, serão na sexta-feira (14). Por fim, o All-Star Game, em novo formato, será no dia 16, domingo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA