Jogador do 76ers confirma reputação de Tom Thibodeau no Knicks

Os tempos com Tom Thibodeau no New York Knicks tem ajudado um destaque do Philadelphia 76ers. O ala-armador Quentin Grimes tem brilhado desde que chegou ao 11º colocado do Leste na trade deadline. O maior destaque do seu jogo é a sua intensidade na defesa, sendo algo que ele aprendeu com seu ex-técnico.

Em meio à boa fase, o jogador do 76ers relembrou o perfil de Thibodeau de usar seus jogadores por muito tempo. Três dos cinco atletas com mais minutos na temporada, por exemplo, são do Knicks. Com 32.3 minutos por jogo desde que chegou ao Sixers, Grimes está acostumado.

“É com certeza uma verdade [esse perfil do Thibodeau]”, confirmou o ex-Knicks. Apesar do padrão em New York, Grimes afirmou que os jogadores não costumam reclamar. “Ninguém acha ruim quando joga 38, 40 minutos por jogo, em especial quando eu jogava. Isso pesa sobre você, mas não dá para reclamar”, seguiu.

Publicidade

Grimes, assim, derrubou a tese de que os jogadores do Knicks sofrem com Thibodeau. Na temporada, todos os titular do time de New York tem pelo menos 35 minutos por jogo. No resto da NBA, são 13 com essa média.

De acordo com o jogador do 76ers, o uso excessivo é mais uma questão de confiança no Knicks.

“É uma questão de respeito, porque ele confia em você para entrar em quadra e tentar fazer o trabalho, não importa quanto tempo esteja jogando”, afirmou.

Publicidade

Leia mais!

Por fim, o reforço do 76ers recordou o que o fez adaptar com facilidade ao jeito de Tom Thibodeau no Knicks. Isso porque, o ala-armador passou pela Universidade de Houston, onde o técnico Kelvin Sampson tinha um perfil similar. Na faculdade, aliás, o treinador também não aceitava erros.

Diante de tamanha cobrança, Grimes conseguiu chegar à NBA sem dificuldades. No período, além disso, ele conta que conseguiu evoluir como defensor, sendo esta a parte mais reconhecida no seu jogo atual.

“Ter essa base tornou mais fácil entrar na NBA, tentando parar qualquer um que eu esteja marcando, dificultar ao máximo para o adversário e me estabelecer como um dos melhores defensores da liga”, finalizou Grimes.

Publicidade

Na temporada, Grimes tem médias de 10.8 pontos e 4.1 rebotes, além de 0.7 roubo por jogo. No entanto, desde que chegou ao 76ers, o jogador do Knicks está com 14.9 pontos, seis rebotes e 0.9 roubo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA