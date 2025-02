Joel Embiid volta, faz triplo-duplo e 76ers vence Mavericks

O astro Joel Embiid retornou às quadras nessa terça-feira (4) e foi o grande destaque do Philadelphia 76ers na vitória sobre o Dallas Mavericks por 118 a 116. Embiid produziu 29 pontos, 11 rebotes e dez assistências em 36 minutos, enquanto Tyrese Maxey ficou com 33 pontos e 13 passes decisivos. Por outro lado, Kyrie Irving anotou 34 pontos pelo Mavs. O time texano ainda não contou com Anthony Davis, que já se recuperava de lesão antes da troca. Já Max Christie, que também estava na negociação, fez 15 pontos.

Embiid não jogava desde o dia 4 de janeiro, quando o 76ers venceu o Brooklyn Nets. Então, foram 15 partidas consecutivas sem atuar. O Sixers perdeu dez deles.

Mas com a chance de ir ao play-in, especialmente porque o Chicago Bulls, o décimo no Leste, está próximo do 76ers e recuperou sua escolha de Draft, aumentam sensivelmente com a presença de Embiid.

O que mais chamou a atenção no jogo contra o Mavericks foi o fato de Embiid jogar de forma mais solta. Isso não vinha acontecendo nas partidas anteriores. O pivô vinha apresentando muitas dificuldades de movimentação, enquanto tinha restrição de minutos. Contra o Mavs, ele atuou por 36.

Durante o jogo, o 76ers teve dificuldades contra um Mavericks com desfalques importantes. Afinal, PJ Washington, um dos destaques do time sem Luka Doncic, também não atuou.

Foram 13 mudanças de liderança ao longo do jogo, mas oito delas aconteceram nos últimos seis minutos. Mas uma lesão de Daniel Gafford (Dallas) facilitou a vida de Joel Embiid, que anotou sete pontos e deu duas assistências no quarto período.

O fato positivo para o Mavs ficou por conta da estreia de Max Christie. Apesar de pouco tempo para conhecer o novo time, ele veio bem do banco. Ele deve dividir tempo de quadra com a nova contratação de Dallas, o ala Caleb Martin. Aliás, Martin estava justamente no 76ers antes da troca para o Mavericks. Por outro lado, Quentin Grimes e uma escolha de segunda rodada foram para Philadelphia.

Com Joel Embiid e Tyrese Maxey em quadra nesta temporada, o 76ers possui oito vitórias (contando contra o Mavericks) e três derrotas. O Sixers volta às quadras nesta quarta-feira diante do Miami Heat, enquanto o Mavs pega o Boston Celtics na quinta-feira.

