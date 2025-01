Joel Embiid atinge marca negativa incrível pelo 76ers na NBA

Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, ficou fora de seu 400º jogo na NBA contra o Sacramento Kings na última quarta (29). Então, em dez anos e meio de carreira, o pivô já perdeu o equivalente a quase cinco temporadas inteiras . Ou seja, 47% de seu tempo na liga. Embiid jogou 446 partidas desde que chegou ao Sixers em 2014. O jogador não participou de seus dois primeiros anos na liga, só estreando em 2016, quando teve parte em apenas 31 jogos.

Depois disso, em 2017/18, disputou 63 jogos e foi All-Star. Desde então, nunca mais deixou de ser uma estrela. No entanto, vale notar que o pivô não jogou, em nenhuma temporada, mais de 80% dos jogos do 76ers.

A atual campanha está marcada como a que teve menos disponibilidade desde quando ficou de fora em seus dois primeiros anos. Até aqui, Embiid só tem 13 jogos. Suas médias em 2024/25 são de 24.4 pontos e 7.9 rebotes por jogo.

Portanto, mesmo no tempo que esteve em quadra, seu desempenho não foi o mesmo. Afinal, na última temporada, teve 34.7 pontos e 11 rebotes por noite. Ademais, a lesão atual do pivô o tem perseguido mesmo após seis meses dos Jogos Olímpicos de Paris, quando foi campeão, ainda não conseguiu se recuperar totalmente.

Para colocar em perspectiva os 400 jogos perdidos de Embiid, podemos pensar em Shaquille O’Neal. O pivô tetracampeão nos anos 2000 também sofreu com lesões na carreira, mas não chegou a perder mais de 200 partidas na liga.

Até mesmo Paul George, parceiro de time de Embiid que quebrou a perna em 2014 e também tem histórico de lesões extenso não chegou aos 400 jogos perdidos em sua carreira de 15 temporadas.

Sina é igual nos playoffs

Assim, com tantos jogos perdidos na carreira, o camaronês nunca chegou nem mesmo em uma final de conferência. Suas melhores chances foram em 2021, quando o 76ers perdeu para o Atlanta Hawks na semifinal da conferência e, em 2019, quando Kawhi Leonard acertou seu famoso arremesso no estouro do cronômetro para o Toronto Raptors avançar.

Enquanto isso, na última temporada, Embiid até jogou, mas estava lesionado nos playoffs, quando o Sixers enfrentou o New York Knicks. Em 2023, teve uma torsão no joelho. Em 2022, uma lesão no olho e uma concussão. Por fim, em 2021, lesionou o menisco.

Assim, sem Joel Embiid disponível e saudável, o Philadelphia 76ers sofre na NBA. A equipe tem 19 vitórias e 27 derrotas, ocupando apenas a 11ª colocação. Embora a vaga no play-in ainda pode ser uma realidade, enfrentar Cleveland Cavaliers ou Boston Celtics seria um desafio bastante duro para o time do técnico Nick Nurse.

