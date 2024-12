JJ Redick revela motivo da ausência de LeBron James

De acordo com o técnico do Los Angeles Lakers JJ Redick, LeBron James não jogará nesta sexta-feira. O astro vai desfalcar o time contra o Minnesota Timberwolves. A equipe confirmou a ausência. Segundo Shams Charania e Dave McMenamin, da ESPN, James não viajou com o time. Ele ficou em Los Angeles. LeBron já havia desfalcado o time no domingo, pois teve dores no pé. Portanto, com a nova ausência, James terá oito dias de descanso. Seu retorno deve ocorrer no domingo, quando o Lakers enfrenta o Memphis Grizzlies.

A pausa coincide com a NBA Cup. O Lakers tenta ter cautela sobre as condições físicas de LeBron James. A equipe quer que James se recupere, enquanto o time busca vitórias na temporada 2024/25. Então, no total, o Lakers terá apenas dois jogos em dez dias entre 9 a 18 de dezembro. O técnico JJ Redick deu folga ao time na última segunda-feira. Enquanto isso, na terça, o treino foi opcional. Os jogadores podiam “cuidar do que fosse preciso”.

O técnico se reuniu com vários jogadores, apesar de seu principal jogador não comparecer. Ele confirmou a ausência na quarta-feira. Embora LeBron James não esteja bem fisicamente, JJ Redick acredita que a pausa será positiva.

Por enquanto, James tem médias de 23 pontos na temporada. Seu aproveitamento é de 49,5% nos arremessos de quadra. Mas nos de três pontos, ele teve problemas recentemente e caiu para 35,9%. LeBron ainda contribui com 9,1 assistências e 8 rebotes. Redick mantém contato constante com James, apesar de sua ausência. Também conversa com Mike Mancias, preparador físico de James. Juntos, eles gerenciam a carga de trabalho do astro. O camisa 23 se aproxima dos 40 anos, enquanto faz aniversário no final do mês.

“LeBron James pediu para sair algumas vezes”, disse JJ Redick. “Mas ele estava exausto. Os jogos se acumulam, enquanto os minutos em quadra, também. Ele se machucou no domingo, mas o descanso será importante”.

Redick reforça a necessidade de cautela. James é fundamental para o Lakers, mas sua saúde é prioridade. O descanso ajudará em sua recuperação. Ele voltará em melhor forma, de acordo com o treinador.

Mas não é apenas LeBron que pode deixar Redick com preocupação com a escalação.

Austin Reaves também é dúvida. O ala-armador se recupera de uma contusão. Ele machucou o quadril esquerdo, enquanto desfalcou o time nos últimos cinco jogos. O Lakers enfrentam um desafio sem dois de seus titulares. Mas a equipe entende que precisa se adaptar. Cada jogo é crucial, segundo Redick. O Lakers busca uma vaga nos playoffs e é o oitavo no Oeste.

