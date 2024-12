JJ Redick fala sobre nova contratação do Lakers

O Los Angeles Lakers conseguiu um grande reforço para o restante da temporada. Afinal, o time fechou com o Brooklyn Nets uma troca por Dorian Finney-Smith. O veterano já chega à nova franquia com moral, uma vez que JJ Redick rasgou elogios à nova contratação do Lakers.

“Dorian Finney-Smith é um cara que tenho que destacar, porque adoro vê-lo jogar. Ele faz tantas coisas que não aparecem nas estatísticas. É um jogador incrível que pode se encaixar em qualquer time da NBA. Acho ele extremamente valioso, um grande defensor, dedicado e sempre faz as jogadas certas”, afirmou Redick.

A contratação do Lakers, inclusive, certamente teve aval de JJ Redick. Os dois jogaram juntos no Dallas Mavericks em 2021, antes do treinador se aposentar da carreira de jogador. Desse modo, o comandante angelino já elogiou o ala-pivô em outras oportunidades.

Em 2022, por exemplo, ele publicou no X (antigo Twitter): “como você pode não amar o Dorian Finney-Smith?”.

Não à toa, o Lakers mantinha um interesse histórico no ala-pivô. Em novembro, afinal, Anthony Irwin, do portal ClutchPoints, já sinalizava o desejo do time conseguir uma troca pelo jogador. Entretanto, a pedida inicial do Nets envolvia duas escolhas de primeira rodada.

No fim, a equipe de Los Angeles utilizou duas de segunda rodada, enquanto conseguiu enviar D’Angelo Russell e Maxwell Lewis no pacote.

Com a troca enfim alcançada, Smith deve ter um impacto imediato na franquia. Ele vem tendo sua melhor temporada na NBA, com médias de 10.4 pontos e 4.6 rebotes, além de 43.5% dos três pontos. Desse modo, é um dos melhores alas “3-and-D’ da liga, reforçando dois pontos que a franquia da Califórnia necessitava.

Por conta do seu poder defensivo, é provável que Finney-Smith seja utilizado até como pivô em formações menores. Desse modo, o Lakers terá uma das melhores duplas defensivas de garrafão da liga, uma vez que Anthony Davis é um premiado defensor. Da mesma forma, o reforço deve desafogar LeBron James.

O Lakers tem 18 vitórias e 13 derrotas na atual temporada e ocupa a quinta colocação na Conferência Oeste. A equipe segue oscilando em 2024/25, mas as mudanças de Redick no quinteto titular permitiram uma crescente nas últimas semanas. Com a chegada do reforço, portanto, a expectativa é ainda mais evolução.

