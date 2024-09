JJ Redick abre o jogo sobre Austin Reaves

Em participação no programa The Hoop Collective do canal ESPN, Brian Windhorst falou sobre como o técnico JJ Redick gosta do jogo de Austin Reaves. Então, o ala-armador segue sendo uma peça importante para o sucesso da equipe atualmente. Após mais uma offseason de especulação sobre sua saída do Los Angeles Lakers ele permanecerá por mais um ano.

“O que posso dizer com certeza é que JJ Redick gosta e acredita em Austin Reaves. Portanto, ele é uma peça que deve ser colocada em posição de crescer ainda mais durante o novo trabalho no Lakers. Apesar de não contratar ou trocar por ninguém, o Lakers esteve ativo em negociações no mercado durante a agência livre. Mas não envolver o jogador foi importante para que acordos não fossem fechados. Todos os times que pediram Reaves em trocas, ouviram um grande não”, revelou o jornalista.

Antes de se tornar o novo técnico do Lakers, Redick foi um dos analistas mais conceituados da mídia dos EUA sobre NBA. Ele trabalhou justamente na ESPN, com Windhorst. Algo, portanto, que pode indicar conhecimento de causa para o jornalista.

Publicidade

No entanto, a admiração não é apenas do novo treinador da franquia. Durante a offseason a proprietária do Lakers, Jeanie Buss, falou sobre como Reaves é um de seus jogadores favoritos no vestiário.

Leia mais sobre o Lakers!

E como o jornalista citou em sua fala, o ala é o ativo mais atraente da franquia entre os jogadores. Rumores indicaram que equipes que gostariam de negociar com Los Angeles exigiam receber Austin Reaves. Mas a posição do Lakers foi muito clara desde então: o camisa 15 só será negociado em caso de uma troca por uma superestrela.

Publicidade

É o que indica também o jornalista Trevor Lane, que cobre a franquia para o portal Lakers Nation e para a plataforma Spotrac.

“Reaves é quem chega mais próximo de ser inegociável na franquia hoje. Além é claro de LeBron James e Anthony Davis. É claro que se uma grande estrela surgir para Los Angeles, isso muda. Talvez um All-Star em alta, ou algo do tipo também. Mas em uma conversa normal, é improvável que eles abram mão dele para qualquer outro atleta”, garantiu Lane.

Publicidade

Entretanto, os rumores que ligaram Los Angeles a nomes como Donovan Mitchell ou Trae Young no ano passado não se tornaram uma possibilidade antes de 2024/25. Além disso, a equipe também não teve sucesso na negociação por Klay Thompson ou DeMar DeRozan. Então, a evolução de Reaves é vital para a melhora do Lakers na próxima campanha.

Em 2023/24, o atleta teve médias de 15.9 pontos, 5.5 assistências e 4.3 rebotes. Além disso, acertou 48.6% dos arremessos, sendo 36.7% do perímetro.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA