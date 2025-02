Jimmy Butler vê Warriors como melhor franquia que jogou na NBA

Jimmy Butler está confortável em sua nova franquia na NBA: o Golden State Warriors. Após meses polêmicos no Miami Heat, o astro chegou a San Francisco e conseguiu recuperar o alto nível. Assim, é um dos responsáveis pela arrancada da equipe, que tem se aproximado da briga pelos playoffs. Desde então, são seis vitórias em sete jogos.

A boa fase tem feito Butler já se sentir em casa no Warriors. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o camisa 10 vê Golden State como a melhor franquia que já jogou na NBA. Mesmo em menos de um mês com o novo elenco.

“Ele realmente sente que o Warriors é a melhor franquia que ele já fez parte”, afirmou Charania.

Ainda segundo o jornalista, Butler tem até se comportado diferente na NBA. No passado, o astro era conhecido pela falta de compromisso, em especial, na temporada regular. Porém, na tentativa de reerguer o Warriors na Conferência Oeste, ele tem adotado um espírito ainda mais competitivo.

“Desta vez, ele está diferente. Não percebi nele o mesmo sentimento de quando foi para o Philadelphia 76ers ou para o Heat. Então, ele está ficando até mais tarde nos arremessos de aquecimento. Está ficando até mais tarde nos treinos e passando mais tempo na fisioterapia. Portanto, isso é diferente para Jimmy Butler”, completou Charania.

O esforço de Jimmy Butler na NBA tem sido perceptível no elenco do Warriors. Durante seu podcast, Draymond Green chegou a falar sobre como o novo astro da franquia se doa pela equipe. De acordo com o quatro vezes campeão por Golden State, o camisa 10 é apaixonado pelo que faz.

“Ele se comunica em excesso, presta atenção em cada detalhe. Mas ele vai falar com você, mas antes mesmo de algo acontecer. Tipo: ‘se isso acontecer, vamos fazer isso’. É um cara que presta atenção em cada detalhe”, comentou Green.

Por fim, Green também confirmou que Butler foi responsável por resgatar a confiança do Warriors. Antes do ala chegar, o time estava na décima posição do Oeste e não parecia ter chances de alcançar os playoffs. Em seis jogos com ele, entretanto, são cinco vitórias.

“Jimmy é o jogador que muda uma franquia. Mudou tudo em todos os lugares por onde passou. E, por isso, também está ajudando a revitalizar o que temos por aqui. Várias coisas já mudaram em nosso elenco. A confiança dentro do grupo comparado ao que tínhamos antes da troca, acima de tudo, nem se compara. Então, nós mudamos da água para o vinho”, revelou o veterano.

