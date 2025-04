Jayson Tatum resolve, Celtics vence Magic e fecha série

O Boston Celtics venceu o Jogo 5 da série contra o Orlando Magic com atuação espetacular de Jayson Tatum e avançou nos playoffs da NBA. O atual campeão da NBA se tornou o quarto time a se classificar para a segunda rodada, e agora aguarda o vencedor da série entre New York Knicks e Detroit Pistons, que terá um jogo sexto jogo. A equipe de Paolo Banchero e Franz Wagner cai na primeira fase pela segunda temporada consecutiva.

Não deixe o placar final te enganar, o jogo foi tenso em alguns momentos, sobretudo no primeiro tempo. Boston teve uma marca insana: A equipe arremessou apenas seis bolas de três e não converteu nenhuma. Então, foi a primeira vez em 369 partidas que o time celta não conseguiu converter uma bola tripla antes do intervalo.

Mas as coisas mudariam no segundo tempo. Na verdade, no último minuto do segundo quarto em diante. Jayson Tatum fez duas cestas e diminuiu a vantagem do Celtics contra o Magic para dois pontos. Na volta do intervalo, ele marcou mais 13, com três rebotes, três assistências e afinal, três bolas de fora. O que era um drama, se tornou um massacre com Orlando marcando apenas 13 pontos no período.

Publicidade

Depois disso, não houve mais grande competitividade. Afinal, os donos da casa dominaram as ações, com bolas de três voltando a cair a rodo após o fraco primeiro tempo. A equipe converteu 13 em 18 tentativas no segundo tempo. Destaque para a agressividade de Jaylen Brown, que anotou 23 pontos enquanto atacava o aro. Além disso, os reservas Payton Pritchard e Sam Hauser anotaram dez pontos. Boston garantiu a vaga.

Leia mais!

Por outro lado, frustração em Orlando. Houve muita reclamação contra a arbitragem justamente no período em que o jogo acabou. Paolo Banchero cometeu três faltas em dois minutos e chegou a cinco infrações ainda no começo do terceiro quarto. Isso casou não só com a corrida incrível ofensiva de Boston, mas também com um ataque do Magic que congelou após sua saída.

Publicidade

Por fim, mais uma vez, ele e Franz Wagner tiveram uma grande carga de arremessos e pontos. Eles fizeram 44 dos 89 pontos da equipe, quase 50%. O desempenho defensivo foi capaz de segurar a franquia na liderança em grande parte da primeira etapa, incluindo inibir os arremessos de fora por parte do Celtics. Mas tudo desabou no terceiro período.

Banchero até voltou nos minutos iniciais do último período, mas uma reação jamais se materializou. Wendell Carter Jr teve um duplo-duplo, e o time também equilibriou o jogo em grande parte por vencer a batalha de volume. Afinal, foram 15 rebotes ofensivos contra três do rival. Além disso, menos erros de ataque. Mas não foi o suficiente para evitar uma derrota ampla, construída em um segundo tempo muito ruim. A temporada 2024/25 acabou para Orlando.

Publicidade

Agora, Boston aguarda o vencedor da série entre Pistons e Knicks, que se enfrentam em Detroit na quinta-feira (1). Caso New York vença e garanta a vaga, a nova série pode começar já nesse fim de semana. Caso o time de Cade Cunningham force o jogo 7, então o confronto só deve começar no começo da próxima semana.

(1) Orlando Magic 89 x 120 Boston Celtics (4)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 25 4 4 1 0 Paolo Banchero 19 9 6 0 0 Wendell Carter Jr. 12 10 1 2 0 Anthony Black 8 8 0 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 8 3 1 1 0

Três pontos: 8-38; Banchero: 2-4

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 35 8 10 1 0 Jaylen Brown 23 6 3 0 0 Payton Pritchard 10 3 1 0 0 Sam Hauser 10 2 0 0 0 Al Horford 9 6 4 1 1

Três pontos: 13-24; Tatum: 4-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA