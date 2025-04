Boston Celtics fica próximo de marca histórica nos playoffs da NBA

Atual campeão da NBA, o Boston Celtics vem jogando de forma inteligente nos playoffs de 2025. Como resultado, o time está a uma vitória de ir às semifinais de conferência pela oitava vez nos últimos nove anos. Apesar de o time de Massachusetts ter um confronto difícil diante da defesa do Orlando Magic, basta vencer em casa nesta terça-feira para avançar.

Mas o que faz do Celtics um time ainda mais forte nos playoffs deste ano? Aí é simples: está buscando outras formas de pontuar e não fica refém das bolas de três. O técnico Joe Mazzulla gosta de tal estilo de jogo, mas quando uma equipe defende bem a linha do perímetro, tem de buscar alternativas.

E foi assim que o time de Boston ficou perto de avançar nos playoffs. No quarto jogo da série, o Celtics começou tentando atacar o arremesso de três, como sua característica principal. Mas após oito erros consecutivos, os jogadores e o técnico entenderam que havia uma chance de explorar o garrafão.

Mas isso acontece porque o Magic tem uma das melhores defesas de perímetro. Ao longo da campanha, foi quem menos permitiu arremessos de três. Ou seja, não basta arriscar de longe contra Orlando. Tem de procurar jogadores livres para fazer isso. Do contrário, sob tanta pressão, o grau de dificuldade aumenta sensivelmente. E como o Boston Celtics sabe girar a bola, não precisa ter tanta pressa.

Só que, de novo, estamos falando de uma defesa chata no perímetro. Isso, que o Magic não tem Jalen Suggs, um dos melhores no quesito. Então, nos quatro primeiros jogos dos playoffs, o Celtics arremessou, em média, 33 vezes de três, bem distante dos 48.2 da fase regular.

Então, o que Mazzulla e seus comandados fizeram? Exploraram o garrafão como há muito tempo não faziam. E o resultado foi maravilhoso. No jogo 4, por exemplo, o Boston Celtics teve 32 lances livres e acertou 30. Mas mais do que isso, deixou de ser previsível, puniu o adversário com faltas e fez Orlando gastar tudo o que podia ali.

Assim, Paolo Banchero terminou com cinco faltas e quase todos do quinteto titular teve três ou mais. Ao deixar de ser previsível, o ataque do Celtics fez a defesa do Magic adivinhar e arriscar em jogo de playoffs. Imagine o quanto isso é incrível para um time que assusta todos os outros com o seu poderio de três. Eles ficam imaginando de onde Boston vai atacar e isso faz muita diferença. Ainda mais em rotações mais curtas, como na atual fase da liga.

Na vitória de domingo, por exemplo, o Celtics teve 54% de aproveitamento nos arremessos de dois, 29% de três e 93.8% do lance livre. Mas veja: após errar as oito primeiras do perímetro, o time acertou nove das próximas 23 (39.1%). Ou seja, sem forçar e atacando o garrafão, os espaços surgiram naturalmente. O “jogo da adivinhação” começou a acontecer.

O Boston Celtics está jogando de forma inteligente nos playoffs, explorando as mínimas deficiências de uma das melhores defesas da NBA. Portanto, nas próximas fases, dá para tentar encaixar esse tipo de jogo. Basta entender o que o outro time oferece no perímetro.

Próximas fases

Na semifinal de conferência, passando do Magic, o Celtics pega o vencedor de New York Knicks e Detroit Pistons, uma das séries mais duras dos playoffs até aqui. Defensivamente, os dois podem exigir mais do perímetro do que no garrafão. A não ser que o Knicks utilize mais a formação alta, com Mitchell Robinson ao lado de Karl-Anthony Towns.

Vale lembrar que o Celtics venceu todos os jogos contra o Knicks na fase regular da NBA. Robinson jogou uma das partidas e Boston venceu mesmo assim.

Depois, em uma eventual final do Leste, o Celtics pode pegar Cleveland Cavaliers ou Indiana Pacers nos playoffs. Aí, são duas defesas bem diferentes. Enquanto o Cavs é muito melhor defendendo o garrafão, o Pacers é exatamente o oposto. É fazer seu jogo, mas lembrar que o outro time possui fraquezas e explorar até o limite.

O fato é: o Boston Celtics, tendo a chance de atacar de outras formas, vira um perigo ainda maior a qualquer adversário nos playoffs da NBA. O time, que já lutaria pelo bi normalmente, avisa seus oponentes que está pronto para qualquer tipo de defesa.

