NBA: Celtics detona árbitros contra Magic nos playoffs

A série de playoffs da NBA entre Orlando Magic e Boston Celtics tem sido marcada por um basquete físico. Em especial, por parte do time da Flórida. O estilo, no entanto, não tem agradado aos jogadores celtas, que reclamam que a equipe adversária tem passado do limite no duelo.

No jogo 1, por exemplo, Jayson Tatum sofreu uma falta flagrante ao cair com força no chão e lesionar o punho direito. O astro, desse modo, perdeu o segundo duelo da série entre Celtics e Magic.

Já na segunda partida, Krisptaps Porzingis sofreu um corte na testa em outra falta flagrante. Assim, precisou levar cinco pontos para fechar o ferimento. Por fim, no jogo 3 dos playoffs, Jaylen Brown sofreu uma luxação no dedo indicador esquerdo ao sofrer uma falta.

Diante de tantas faltas do tipo na série da NBA, Brown reclamou do basquete físico do Magic.

“Pode até estourar uma briga porque já está começando a parecer que nem é mais basquete. E os árbitros não estão controlando o ambiente. Então, é isso. Se quiserem resolver na briga, podemos resolver. Vamos ver quem é avança para a segunda rodada”, disse o craque do Celtics.

Assim como Brown, Porzingis também cobrou maior rigor dos árbitros da NBA na série de playoffs entre Celtics e Magic.

“O Magic está jogando no limite da falta”, disse o pivô letão. “Às vezes, os árbitros marcam, mas, às vezes, não e é assim que vai ser. Temos que aceitar essa realidade e também podemos usar isso a nosso favor. O jogo é dos dois lados”.

Embora o Celtics reclame, o jogo físico tem feito parte do estilo do Magic na NBA. Assim, o time utilizou da agressividade na defesa para conseguir vencer o jogo 3 diante de Boston. Algo que foi reconhecido pelo técnico adversário, Joe Mazulla.

“O Magic aumentou a pressão na bola, tanto na quadra inteira quanto no meio da quadra”, disse o comandante do Celtics. “É um time que não aceitou as trocas com facilidade. Temos que dar crédito à defesa física deles, mas também cometemos alguns erros que precisamos corrigir”.

Apesar da vitória do Magic, o Celtics segue à frente na série da NBA. Agora, o time celta lidera o duelo por 2 a 1. O jogo 4 acontece neste domingo (27), às 20h (horário de Brasília), novamente em Orlando.

