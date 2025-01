Jayson Tatum rebate crítica sobre ser “astro mais fraco da história do Celtics”

Um dia após responder aos comentários de Brandon Jennings no Instagram, chamando-o de “mole”, Jayson Tatum teve uma das piores atuações da temporada nesta sexta-feira (10). Assim, o astro do Boston Celtics teve oito turnovers e apenas 15 pontos na derrota para o Sacramento Kings, por 114 a 97, e Jayson Tatum falou mais uma vez sobre as críticas que recebeu.

Dessa forma, a troca de farpas com Jennings começou quando o ex-jogador falou no podcast de Gilbert Arenas que Tatum não está no nível de outros grandes jogadores de Boston.

“Ele é o superstar mais mole da história do Boston Celtics?”, perguntou Jennings durante o programa. “O que sabemos sobre os jogadores do Celtics? Qualquer um que vestiu essa camisa dos anos 80 pra cá, eles são o quê? Implacáveis, certo? Se você é tão durão, por que não foi MVP das Finais no ano passado? Então, por que deixou seu companheiro de equipe (Jaylen Brown) conseguir isso?”.

Mesmo astro, Jayson Tatum é constante alvo alvo de críticas no Celtics, mas não costuma responder. Dessa vez, porém, foi diferente, e o jogador explicou o motivo de ter dado sua opinião.

“Não sei”, disse Tatum ao ser perguntado por que respondeu desta vez. “Ontem eu tinha um tempo livre”. E questionado sobre se os comentários o incomodaram, o camisa 0 se manteve calmo. “Eu não fiquei bravo”, disse ele. “Mas eu tinha um tempo livre ontem”.

Tatum está prestes a ser All-Star pela sexta vez seguida, e venceu o último título da NBA. Mesmo assim, porém, não espera que as críticas acabem tão cedo.

“Surpreso? Não. Acho que faz parte de ser um dos melhores jogadores da liga”, disse Tatum sobre as críticas. “E quanto mais você conquista, mais as pessoas têm a oportunidade de apontar defeitos. Portanto, se eu não fosse quem sou ou tivesse um certo status, as pessoas não falariam tanto de mim. Mas não sou o primeiro superstar na história da liga a lidar com isso. Faz parte do pacote”.

Além disso, Joe Mazzulla tem tentado ajudar as estrelas dos Celtics a manterem a perspectiva, mostrando a Tatum e Jaylen Brown o quanto a mídia já errou sobre algumas estrelas da NBA ao longo de suas carreiras.

“Eu acho que isso ajuda a colocar as coisas em perspectiva”, disse Tatum. “Não é algo que eu já não soubesse. Mas você pode olhar para algumas opiniões ridículas que as pessoas na TV tiveram sobre alguns dos melhores jogadores da história do jogo que não envelheceram bem. Então, você vê certos comentários que fizeram sobre alguns caras e como as carreiras deles se desenrolaram, só dá para rir. Afinal, faz parte da jornada”.

