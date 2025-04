Jayson Tatum passa por exames após estreia do Celtics nos playoffs

Na vitória do Boston Celtics sobre o Orlando Magic, no primeiro duelo dos playoffs, no domingo (20), Jayson Tatum preocupou a equipe. Isso porque o astro sofreu uma dura queda em tentativa de enterrada no último quarto. No lance, parte em direção ao aro em velocidade, mas acaba sofrendo falta e sente o pulso ao cair.

Apesar de ser um lance visualmente feio, o craque permaneceu no jogo, mas errou os dois lances livres. Ele mostrou sentir incômodo no pulso até o fim do jogo. Como resultado, Jayson Tatum foi submetido a exames após o duelo dos playoffs e parece não preocupar o Celtics. Afinal, o jogador revelou que o raio-X estava “limpo” e se sentia bem.

“Está tudo bem. Eu simplesmente caí em cima do pulso, aterrissei nele. Ficou latejante por um tempo, mas acho que passou”, disse Tatum.

Publicidade

No lance, o camisa 0 encarou marcação dupla de Kentavious Caldwell-Pope e Wendell Carter Jr. A falta foi dada para o ala do Magic. No entanto, após revisão, os árbitros aumentaram o grau entendendo ser uma flagrante 1.

O técnico do Celtics, Joe Mazzulla, disse que Tatum estava bem após o jogo. Então, não parecia preocupado com uma lesão mais grave do seu principal astro.

Leia mais!

Tatum não teve noite inspirada. Isso porque converteu apenas uma bola de três em oito tentativas. Por outro lado, conseguiu 14 rebotes, sendo a melhor marca do jogo. Então, Boston contou com boa atuação coletiva para sair na frente na série de primeira rodada da Conferência Leste.

Publicidade

O armador titular Derrick White fez sete cestas de três e terminou com 30 pontos, sendo o cestinha do time. Da mesma forma, Payton Pritchard , o favorito ao prêmio de melhor reserva da da NBA, fez 19 pontos vindo do banco.

“Acho que termos um time muito equilibrado que nos torna tão perigosos. Todos se destacam e podemos ter cara diferente brilhando em cada noite. Como se cada um descobrisse a sua parte para garantir a vitória”, avaliou Tatum.

Jaylen Brown, por sua vez, anotou 16 pontos em quase 30 minutos. A partida marcou o retorno do ala-armador que foi desfalque nos últimos três jogos por uma lesão no joelho direito.

Publicidade

“Me senti bem hoje. Demorei um pouco para entrar no jogo. Mas, no segundo tempo, consegui me envolver mais, fazer algumas jogadas e ser mais ativo para o time”, disse Brown.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA