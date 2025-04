“Celtics é favorito para mais um título da NBA”, cravam analistas

O Boston Celtics começou a temporada como favorito destacado para a defesa do título da NBA. É verdade que a campanha teve mais oscilações do que se imaginava, mas, às vésperas dos playoffs, a equipe parece viver o seu melhor momento. O elenco, por fim, está saudável e só perdeu três dos últimos 20 jogos. Por isso, para Kendrick Perkins, o time retomou o status de outubro passado.

“Nenhum time vê Boston como um bom matchup para uma série de playoffs. Tem mais chances de achar salada à venda em uma loja de donuts do que alguém eliminar esse time saudável. Não vai rolar. Essa equipe, antes de tudo, foi desrespeitada após ser a campeã do ano passado e está motivada a ganhar outra vez. Além disso, o elenco campeão inteiro foi mantido”, argumentou o analista da ESPN.

Defender o título, no entanto, traz um desafio diferente – e mais difícil – da temporada passada para o Celtics. Afinal, dessa vez, o time não vai ter a vantagem de mando de quadra contra todos os adversários nos playoffs. Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder conquistaram mais vitórias nessa campanha. Mas, como o campeão, Perkins acredita que Boston só precisa olhar para si mesmo.

Publicidade

“Há coadjuvantes que estão bem melhores nessa temporada do que em 2024. Payton Pritchard, por exemplo, pode ganhar o prêmio de melhor reserva da liga. Luke Kornet achou o seu espaço e fez até duplos-duplos quando teve mais tempo para jogar. Sam Hauser, por sua vez, é um chutador incrível. Somados a um Jayson Tatum motivado, Boston é o grande favorito”, cravou o ex-pivô da liga.

Leia mais sobre o Boston Celtics

Apostas

Passa longe de ser só Perkins que vê o Celtics como favorito ao título da NBA mais uma vez. Aliás, isso causou uma rara unanimidade no programa que participava na ESPN. O fato é que poucas coisas impõem mais respeito em uma competição do que o seu atual campeão atuando em alto nível. O jornalista Brian Windhorst diverge em alguns pontos da argumentação do colega, mas está muito alinhado com a opinião central.

Publicidade

“Eu discordo dessa narrativa de que Boston e Jayson foram desrespeitados depois do título. Mas, para mim, eles são os favoritos (com folgas) para vencerem outra vez. A receita para tentar competir contra esse time, em síntese, é ter uma defesa versátil e acertar os arremessos de longa distância. No Leste, a princípio, eu só vejo Cleveland capaz de fazer isso”, avaliou o jornalista.

As casas de apostas ainda apontam o Thunder como mais favorito do que o Celtics por uma pequena margem. Windhorst, no entanto, encara isso como um erro. “Oklahoma City pode até ter a melhor campanha da liga, mas vai ter um caminho bem mais duro nos playoffs do Oeste. Por isso, acho que as casas não estão avaliando esse cenário direito”, justificou.

Publicidade

Visitante

A boa notícia para o Celtics é que, a princípio, depender de vitórias fora de Boston não tem sido problema nessa temporada. O atual campeão tem a melhor campanha como visitante da liga, com 33 vitórias em 41 jogos. Tem melhores resultados longe de casa do que em Massachussets, por sinal. Entre todos os times com chances de vaga direta nos playoffs, só o Detroit Pistons também é melhor visitante do que mandante.

“Nós falamos sobre a importância de atuar em alto nível como visitante o tempo inteiro. Afinal, não importa qual foi o seu número de vitórias ou posição, você precisará vencer alguns jogos fora de casa para ser campeão. Isso não é opcional. Então, sinto que nós estamos preparando e treinando essa mentalidade durante a temporada regular”, resumiu o astro do Celtics.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA