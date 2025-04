O dia em que Larry Bird avisou que bateria o recorde do Celtics

Larry Bird avisou que bateria o recorde de pontos do Boston Celtics nove dias depois de Kevin McHale tornar-se o dono da marca. Isso aconteceu na temporada 1984/85, quando o time perdeu na final para o Los Angeles Lakers após ser campeão um ano antes contra o mesmo rival.

Como o Celtics era o grande time do Leste naquela época, Bird e McHale disputavam vários prêmios da NBA. Enquanto um vencia o MVP, o outro era eleito como o melhor reserva da liga. Foi assim por vários anos.

Bird, para ter uma ideia, venceu o MVP em 1984, 1985 e 1986, enquanto McHale, seu principal colega no Celtics, foi o melhor reserva em 1984 e 1985. Em 1986, já como titular, o prêmio de sexto homem ficou com outro jogador de Boston, Bill Walton. Naquele período, o time foi às finais em quatro anos consecutivos, vencendo duas vezes. O Lakers ficou com os outros dois.

Então, contra um Detroit Pistons que estava crescendo de produção até se tornar duas vezes campeão ao fim daquela década, McHale fez 56 pontos. Ele era, naquele momento, o novo dono do recorde do Celtics. Então, o antigo ala-pivô pediu para deixar o jogo, já que Boston vencia por larga vantagem.

Larry Bird disse a ele para ficar em quadra, pois “56 pontos seria um recorde muito fácil de bater pelo Celtics”. McHale rejeitou e foram comemorar a vitória.

“Bird chegou em mim e disse: ‘Ei, você deveria ficar em quadra, pois se fosse eu, ficaria até bater o recorde’. Mas eu estava satisfeito com a vitória”, afirmou McHale.

Então, no dia 12 de março de 1985, Bird avisou que bateria o recorde contra o Atlanta Hawks fora de casa. Os jogadores do Hawks ficaram sabendo da informação e prometeram que iriam dificultar a vida do ala.

“Ele não vai fazer nem os 55. Não aqui”, disse Dominique Wilkins.

Mas Larry Bird gostava de correr antes dos jogos. E ali não foi diferente, após participar de uma corrida de cinco milhas (cerca de oito quilômetros).

“No dia do jogo, eu estava acabado. Eu acordei, mas quase não conseguia me mover”, afirmou Larry Bird.

O pivô Antoine Carr disse que Bird chegou nele pouco antes do jogo contra o Celtics e prometeu que teria uma noite muito difícil. Nada incomum, pois o ala fazia o trash talking o tempo todo. Com a missão de “entrar na mente” do adversário, ele provocava cada oponente.

“Mas eu estava bem e, assim que Larry Bird veio para cima de mim no jogo, eu roubei a bola e enterrei na cabeça dele. No outro lance, outra enterrada. Então, eu disse: ‘você é quem terá uma noite difícil’. E Dominique também estava empolgado por causa daquele comentário do recorde. Mas foi ali que tudo mudou”, disse Carr.

Larry Bird lidera Celtics com recorde

A partir daquele momento, Larry Bird “pegou fogo” e fez o time do Celtics jogar em seu melhor nível. De repente, ele começou a pontuar de todos os lugares da quadra.

“Dominique (Wilkins) o marcou, Antoine (Carr) o marcou, eu o marquei, mas ninguém conseguia fazer nada contra Larry Bird”, disse Doc Rivers, hoje técnico do Milwaukee Bucks.

Os jogadores do Hawks relatam que Larry Bird começou a “cantar” as jogadas.

“Bird estava impossível e fez o recorde brincando. Do lado esquerdo, depois de bater na tabela, quem é o próximo? De onde você quer o próximo arremesso? Era um sentimento difícil”, disse Rivers.

Em certo momento, os próprios jogadores do Hawks estavam comemorando as cestas de Larry Bird.

“Eu estava no banco e Larry Bird falou que faria uma cesta de três e cairia no colo dos nossos treinadores. Na hora, eu levantei e comecei a rir quando ele fez isso. Mas foi engraçado mesmo”, disse Cliff Livingston.

“Mike (Fratello, então técnico do Hawks), voltou o vídeo umas 20 vezes nas nossas comemorações após as cestas de Larry Bird. E ele nos multou”, concluiu Rivers.

Livingston, após a reunião, saiu da sala dizendo que “foi o melhor lugar que pagou US$100 para ver um jogo na vida”.

Apenas em 2021, Jayson Tatum igualou os 60 pontos de Larry Bird. Por enquanto, os dois são os donos do recorde da franquia.

