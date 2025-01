Jayson Tatum e Nikola Jokic são os melhores da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (06) que Jayson Tatum e Nikola Jokic foram eleitos os melhores jogadores da 11a semana dessa temporada. As escolhas são relativas às conferências Leste e Oeste, de forma respectiva. O craque do Boston Celtics ganha a honraria pela 12a vez na carreira. O ídolo do Denver Nuggets, por sua vez, foi premiado pela 16a vez.

Tatum, para começar, liderou o Celtics a vitórias em três dos quatro jogos que disputou. O ala registrou médias de 25,5 pontos, 8,0 rebotes e 4,5 assistências. Além disso, ele teve mais roubos de bola (sete) do que faltas (seis) no somatório dessas partidas. O astro vem registrando as maiores médias da carreira tanto em rebotes (9,4), quanto em assistências (5,5) nessa campanha.

Mais uma vez, o líder do Celtics não está entre os favoritos para ser MVP da temporada. Mas Kristaps Porzingis garante que isso faz pouca diferença para o craque. “Jayson não é jogador de fazer imagem, pois não precisa disso. O seu basquete fala por si só. Ele não precisa marcar 50 pontos porque não joga por números, mas para tomar as decisões certas. O seu diferencial, em síntese, é uma fome incrível de vencer”, elogiou o colega.

Publicidade

Leia mais sobre Nikola Jokic

Jokic, assim como Tatum, conduziu o Nuggets a resultados positivos em três de quatro duelos da semana. O craque anotou 36,5 pontos, 16,5 rebotes e 11,3 assistências e 2,5 tocos por partida. Converteu mais de 20 lances livres nesse período e, ademais, cometeu só dois erros de ataque em cada partida. Ele teve mais dois triplos-duplos na semana e, assim, chegou aos 14 TDs na atual temporada.

Uma das vitórias do Nuggets aconteceu contra o San Antonio Spurs. Depois do duelo, o pivô sérvio recebeu elogios do fenômeno Victor Wembanyama. “Nikola já foi MVP várias vezes. Aliás, vai ser mais uma vez em breve. Então, não posso pedir uma melhor chance de melhorar do que enfrentar alguém desse nível. Ele é um dos caras que encara marcações duplas todas as noites e, ainda assim, faz todos melhores em seu time”, exaltou o francês.

Publicidade

Outras menções

Além de Jayson Tatum e Nikola Jokic, outros 12 jogadores foram citados na votação da 11a semana da temporada. A lista inclui oito atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Coby White (Bulls), Darius Garland (Cavaliers), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Haliburton (Pacers), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Joel Embiid (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Anthony Davis, LeBron James (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), De’Aaron Fox, Malik Monk (Kings) e Victor Wembanyama (Spurs).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA