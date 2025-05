Jayson Tatum assume culpa por derrota no jogo 2 contra o Knicks

A série entre Boston Celtics e New York Knicks não tem sido boa para Jayson Tatum e o Jogo 2 ficou marcado por muitas críticas. O astro anotou 13 pontos e tem tido muitos problemas com seus arremessos e ritmo ofensivo ao longo da série. Agora, o atual campeão da NBA está em uma situação difícil perdendo por 2 a 0.

Além de anotar apenas 13 pontos em 19 arremessos, o astro cometeu o turnover derradeiro da partida em grande jogada defensiva de Mikal Bridges. Após não falar com a imprensa depois do confronto, devido a uma evacuação do TD Garden, ele assumiu os problemas em entrevista nesta quinta-feira (8).

“A verdade é que assumo a responsabilidade pela forma como joguei nessa série até aqui. Eu não posso relativizar nada. Preciso ser melhor e sei que serei muito melhor. No fim de jogo, fiz uma leitura muito errada, fui para a área que tinha mais jogadores rivais e falhei. Enfim, a graça disso é que logo teremos outro jogo. Sábado será competitivo e divertido. Essa chance é tudo o que você pode querer para se recuperar”, afirmou o craque.

Jayson Tatum ressaltou o trabalho de vários jogadores do Celtics no Jogo 2 contra o Knicks e que a derrota não pode abalar a confiança dos campeões.

“Os caras trabalharam duro para estar aqui. Todos estamos querendo realizar nossos ofícios da melhor forma. Mas simplesmente não aconteceu nos dois primeiros jogos. Por fim, o grande ponto é que não podemos perder nossa confiança, temos que seguir executando”, alertou.

De fato, Tatum tem sido ruim na série, mas essa é uma tendência de todo o time celta no momento. Afinal, a equipe acertou apenas 25 de 100 tentativas de três pontos nos dois primeiros jogos. Os 75 erros se consolidaram como a pior marca de qualquer time da história da NBA em um período de dois jogos.

O time também tem tido problemas para fechar jogos. Isso porque o craque acertou um de 12 arremessos no último quarto dos dois jogos da série. Como resultado, anotou apenas seis pontos. Enquanto isso, o Knicks tem ido bem neste quesito liderado, sobretudo, por Jalen Brunson.

Mas Tatum tem seus próprios problemas para superar. Nesse meio tempo, sua média de pontos é menor do que a de Josh Hart, por exemplo, na série. Além disso, ele tem menos de 30% em arremessos de quadra e bolas de três. Apesar de estar se destacando na batalha dos rebotes, seus números em pontuação tem sido insuficientes.

O técnico Joe Mazzulla enalteceu o ala por assumir a responsabilidade, mas garantiu que a culpa não é só dele.

“Eu dou crédito a ele por assumir a culpa. Acho que esse é o papel dos grandes jogadores no fim do dia. Mas no fim, isso pertence a todos nós. Todos os jogadores e todos nós da comissão técnica temos responsabilidade, podemos ser melhores do que isso. Então, espero que isso aconteça com todos nós”, concluiu o treinador.

