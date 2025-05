Jaylen Brown reflete após nova derrota do Celtics para o Knicks

O ala Jaylen Brown está tranquilo, apesar de mais uma derrota do Boston Celtics na série contra o New York Knicks. Nessa quarta-feira (7), o atual campeão da NBA voltou a decepcionar sua torcida. Mesmo atuando no TD Garden, o Celtics levou uma nova virada do Knicks e perdeu por 91 a 90. Assim, pelo segundo jogo consecutivo, Boston desperdiçou uma vantagem de 20 pontos e “derreteu” nos momentos finais.

Na coletiva pós-jogo, Brown reconheceu que o Celtics precisa fechar melhor as partidas. Além disso, afirmou que é imperdoável perder dois jogos em casa. Mas, o camisa 7 não “jogou a toalha” no confronto. Pelo contrário. Brown, acima de tudo, confia no elenco para dar a volta por cima.

“Perder essas duas partidas é algo que não tem perdão. Precisamos ser melhores para fechar os jogos. Precisamos aprender e responder rápido. Essa é a chave. Mude sua mentalidade, mude seu foco. O que está no passado acabou. Vai doer um pouco. Então, faça o que for preciso. Enfim, chegar e tentar fazer acontecer no jogo 3”.

“Obviamente, estar perdendo por 2 a 0 é péssimo, mas podemos voltar à série. Agora, temos uma oportunidade de ver do que somos feitos. Temos um ótimo grupo. E, se eu tivesse que escolher alguém para dar a volta por cima, seria o grupo que temos no nosso vestiário”, finalizou o ala de 28 anos.

Na segunda derrota do Celtics para o Knicks, Jaylen Brown fez um ótimo primeiro tempo. Afinal, marcou 17 pontos acertou sete dos 16 arremessos que tentou. Ou seja, um aproveitamento de 44%. Também pegou seis rebotes e foi responsável por dois roubos de bola. Dessa forma, ajudou o Celtics a ir para o vestiário com uma vantagem de nove pontos: 50 a 41.

Mas, no segundo tempo, o camisa 7 foi muito mal. Em 20 minutos, Brown anotou apenas três pontos. Além disso, cometeu quatro turnovers, não deu uma assistência e não pegou um rebote sequer. Quanto aos arremessos, acertou somente uma das sete tentativas.

No último período, aliás, o ala errou todos os quatro arremessos de quadra e ficou zerado. Portanto, Brown sumiu do jogo nos momentos finais.

Celtics e Knicks voltam a se enfrentar neste sábado (10). No entanto, agora, a série vai para o Madison Square Garden. Desse modo, o time de Boston terá que mostrar poder de reação longe de sua torcida para não ser eliminado.

