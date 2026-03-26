Jaylen Brown domina e Celtics vira sobre o Thunder

Rodada dessa quarta ainda contou com mais 11 partidas

Jaylen Brown Celtics Thunder

O Boston Celtics conseguiu uma enorme vitória sobre o Oklahoma City Thunder nessa quarta-feira (25) em uma grande partida de Jaylen Brown. O encontro entre os últimos dois campeões da liga estrelou uma noite recheada de partidas, e a alta expectativa para o duelo foi alcançada. No TD Garden e contando com sua dupla de astros em grande noite, Boston triunfou.

Em seu melhor momento, Jaylen Brown chegou a ser cogitado para o prêmio de MVP de 2025/26. Parece que isso não vai acontecer, mas ele definitivamente passou uma mensagem no duelo contra Shai Gilgeous-Alexander. O ala foi senhor do jogo, nos dois lados da quadra. Nos últimos cinco jogos, o ala tem médias de: 32.6 pontos, 6.8 rebotes e 5.8 assistências. Por fim, se tornou o quinto jogador com mais jogos de 30 pontos em uma campanha pelo Boston Celtics.

O triunfo também significou muito para o Boston Celtics. A equipe vinha tendo dificuldade nesses duelos diretos, e havia perdido para Oklahoma há algumas semanas. Porém, Jayson Tatum também jogou nessa quarta e com os times completos, a equipe prevaleceu. Assim, o time chegou a 48 triunfos em 72 partidas e mantém a vice-liderança do Leste, que seria perdida em caso de derrota. Na sexta-feira (27), a equipe recebe o Atlanta Hawks.

Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder perdeu sua incrível sequência de 12 vitórias seguidas. Além disso, vale destacar que eles não perdiam um jogo com Shai Gilgeous-Alexander presente desde janeiro. Apesar da enorme campanha, a equipe segue sendo perseguida pelo San Antonio Spurs, mas mantém a ponta da tabela do Oeste e da NBA com 57 triunfos em 73 jogos. Também na sexta, enfrentam o Chicago Bulls.

Escalações

As duas equipes estiveram praticamente completas para o duelo. Afinal, a única baixa em Oklahoma é o calouro Thomas Sorber, que está fora da temporada 2025/26. Além disso, Boston não conta com Nikola Vucevic, que ainda está ausente após quebrar o dedo.

Ainda assim, os quintetos titulares não foram alterados. Joe Mazzula escalou o Celtics para o duelo contra o Thunder com: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta. Enquanto isso, Mark Daigneault teve: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Destaques

Jaylen Brown e Shai Gilgeous-Alexander tiveram atuações incríveis nesse Celtics x Thunder. O ala-armador de Boston aceitou o desafio, como tem sido de praxe nessa temporada. Escolheu marcar o astro canadense em várias posses e foi o cestinha ofensivo do outro lado, sobretudo em um segundo tempo fantástico, onde somou 24 de seus 31 pontos. Gerou mais 23 pontos com sua oito assistências.

Porém, o astro dos atuais campeões também não deixou barato. Ele marcou 33 pontos e mesmo contra uma horda de defensores imponentes celtas, acertou dez de 12 arremessos. Acima de tudo, uma eficiência surreal. Mesmo com o nível defensivo de Boston, ele também acertou oito passes decisivos enquanto cometia muitos turnovers. E aliás, seriam muito mais caso Oklahoma não tivesse ido abaixo nos arremessos de fora.

É aí onde em que entra um dos principais fatores do confronto. Os coadjuvantes de Boston estavam em uma noite mais inspirada nos arremessos do que os de Oklahoma. Cada um teve o seu momento. Baylor Scheierman teve ótimos minutos dos dois lados da bola, convertendo três bolas triplas. Payton Pritchard teve quatro, Sam Hauser outras três, Derrick White cresceu no último período.

A respeita de muito espaçamento ao redor de seus melhores jogadores, como adora Joe Mazzulla, fez muita diferença.

Para não dizer que o Thunder não teve ninguém nesse ritmo dos arremessadores ao redor do Celtics de Jaylen Brown, Lu Dort esteve inspirado. O ala, que aliás, nem vive lá sua melhor temporada nesse sentido, acertou quatro de seis. Sobretudo no começo da partida, ele fez muita diferença na vantagem criada por Oklahoma, também defendendo muito do outro lado.

Porém, o resto foi abaixo. Alex Caruso, Cason Wallace, Jared McCain e Isaiah Joe, somaram três acertos em 17 tentativas no jogo. Para se ter uma noção, o outro único que chegou aos dois dígitos de pontuação na equipe, além de Shai e Dort, foi Chet Holmgren. Ainda assim, sua atuação foi frustrante, com direito a levar uma enterrada de Neemias Queta. Jalen Williams, ainda recuperando ritmo após voltar de lesão, foi ainda pior.

Com seu MVP solitário e Boston conseguindo criar bons arremessos, a vantagem de Oklahoma que chegou a ser de 13 pontos no fim do primeiro quarto, não existia mais no terceiro quarto. Também é muito válido destacar Jayson Tatum, a cereja do bolo. O astro foi fundamental nos rebotes, contribuiu na construção e no pior momento do ataque do time, manteve a equipe no jogo. Afinal, marcou 12 de seus 19 pontos antes do intervalo.

Por fim, dez pontos de Jaylen Brown no último quarto selaram uma incrível vitória do Celtics sobre o Thunder no TD Garden.

(57-16) Oklahoma City Thunder 109 x 119 Boston Celtics (48-24)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 33 2 8 2 0
Lu Dort 14 5 0 0 1
Chet Holmgren 10 5 0 0 0
Alex Caruso 9 4 2 1 0
Ajay Mitchell 8 3 2 0 1

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Dort: 4/6

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 31 8 8 2 0
Jayson Tatum 19 12 7 3 1
Payton Pritchard 14 2 1 0 1
Neemias Queta 13 5 2 0 2
Derrick White 12 2 6 0 0

Três pontos: 18/41 (43.9%) / Pritchard: 4/6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Celtics de Jaylen Brown e Jayson Tatum sobre o atual campeão Thunder, a rodada dessa quarta ainda contou com mais 11 partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.

(41-32) Atlanta Hawks 130 x 129 Detroit Pistons (52-20)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 27 8 12 0 0
C.J McCollum 27 1 5 1 0
Nickeil Alexander-Walker 21 4 3 0 0
Dyson Daniels 16 13 4 2 1
Onyeka Okongwu 11 1 2 2 0

Três pontos: 18/52 (34.6%) / McCollum: 5/12

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Duren 26 14 3 0 2
Tobias Harris 22 3 3 1 0
Daniss Jenkins 19 3 10 1 0
Ausar Thompson 18 4 5 4 1
Duncan Robinson 17 7 4 0 0

Três pontos: 9/33 (27.3%) / Robinson: 5/10

(47-26) Los Angeles Lakers 137 x 130 Indiana Pacers (16-57)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 43 6 7 1 0
Austin Reaves 25 1 8 2 0
LeBron James 23 9 9 1 0
Jaxson Hayes 21 10 1 2 2
Jake LaRavia 6 5 1 4 1

Três pontos: 9/23 (39.1%) / Doncic: 4/11

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 20 8 1 1 0
Jay Huff 18 6 1 0 1
T.J McConnell 17 2 3 1 1
Jarace Walker 15 6 4 0 0
Andrew Nembhard 14 2 19 0 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Sheppard: 4/5

(29-43) Chicago Bulls 137 x 157 Philadelphia 76ers (40-33)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Josh Giddey 23 9 12 0 1
Matas Buzelis 18 8 2 0 1
Collin Sexton 16 1 4 1 0
Tre Jones 15 4 7 0 0
Leonard Miller 15 7 2 0 0

Três pontos: 15/47 (31.9%) / Buzelis: 4/10

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Joel Embiid 35 6 7 0 1
Paul George 28 6 4 4 1
V.J Edgecombe 22 6 6 1 0
Cameron Payne 15 4 3 0 0
Quentin Grimes 13 6 5 3 3

Três pontos: 22/47 (46.8%) / George: 6/13

(39-34) Miami Heat 120 x 103 Cleveland Cavaliers (45-28)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 19 4 2 2 0
Tyler Herro 18 2 4 3 0
Bam Adebayo 17 10 7 2 0
Pelle Larsson 14 5 2 1 1
Kel’el Ware 13 11 4 0 1

Três pontos: 18/45 (40%) / Herro: 4/8

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 28 6 4 0 0
James Harden 18 9 7 0 1
Sam Merrill 18 2 4 0 0
Keon Ellis 17 2 1 2 0
Evan Mobley 8 5 4 0 0

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Mitchell: 4/9

(55-18) San Antonio Spurs 123 x 98 Memphis Grizzlies (24-48)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 19 15 3 3 7
Devin Vassell 19 7 4 1 0
Stephon Castle 15 3 9 0 0
Keldon Johnson 15 7 3 0 0
Julian Champagnie 13 8 2 1 1

Três pontos: 16/46 (34.8%) / Vassell: 4/6

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
G.G Jackson II 20 7 2 2 1
Olivier Maxence-Prosper 17 5 0 0 0
DeJon Jarreau 15 2 1 3 0
Cedric Coward 12 1 4 0 0
Walter Clayton Jr. 10 2 6 0 1

Três pontos: 16/50 (32%) / Prosper: 3/7

(17-55) Washington Wizards 133 x 110 Utah Jazz (21-52)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julian Reese 26 17 0 1 1
Jaden Hardy 21 2 0 0 0
Will Riley 19 10 5 0 0
Sharife Cooper 17 4 6 2 0
Leaky Black 11 7 3 3 3

Três pontos: 13/32 (40.6%) / Hardy: 5/13

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cody Williams 24 4 1 2 1
Blake Hinson 21 0 1 0 1
Ace Bailey 15 5 3 2 2
Kennedy Chandler 14 1 8 1 0
John Konchar 8 14 5 1 3

Três pontos: 7/29 (24.1%) / Hinson: 4/5

(43-29) Houston Rockets 108 x 110 Minnesota Timberwolves (45-28)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 30 3 8 2 1
Alperen Sengun 30 6 3 0 4
Jabari Smith Jr. 16 12 1 1 1
Amen Thompson 11 9 10 0 2
Reed Sheppard 10 8 3 2 0

Três pontos: 9/29 (31%) / Durant: 2/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaden McDaniels 25 2 0 2 2
Julius Randle 24 6 6 2 0
Donte DiVincenzo 17 3 2 2 0
Rudy Gobert 14 14 1 1 5
Naz Reid 14 13 1 2 2

Três pontos: 13/37 (35.1%) / DiVincenzo: 5/12

(23-50) Dallas Mavericks 135 x 142 Denver Nuggets (46-28)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 26 8 7 2 1
Naji Marshall 22 4 3 0 0
P.J Washington 19 15 1 0 1
Brandon Williams 11 2 6 0 0
Khris Middleton 11 3 5 0 0

Três pontos: 12/35 (34.3%) / Christie: 3/4

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 53 6 4 0 0
Nikola Jokic 23 21 19 1 0
Peyton Watson 21 4 3 0 0
Cam Johnson 12 1 3 0 1
Christian Braun 11 3 4 0 0

Três pontos: 19/38 (50%) / Murray: 9/14

(17-56) Brooklyn Nets 106 x 109 Golden State Warriors (35-38)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ziaire Williams 19 1 2 6 0
Jalen Wilson 15 3 2 0 0
Ben Saraf 14 4 7 2 0
Malachi Smith 12 3 1 0 0
Chaney Johnson 11 1 3 1 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Saraf: 2/3

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Gui Santos 31 3 1 2 1
Brandin Podziemski 22 6 5 0 0
Kristaps Porzingis 17 5 2 0 0
De’Anthony Melton 14 9 3 4 0
Gary Payton II 10 7 2 1 0

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Gui: 4/6

(29-43) Milwaukee Bucks 99 x 130 Portland Trail Blazers (37-37)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ryan Rollins 36 4 4 2 0
Ousmane Dieng 16 4 4 0 1
Taurean Prince 13 6 2 1 0
Jericho Sims 12 6 2 2 0
André Jackson Jr. 8 3 1 4 0

Três pontos: 14/45 (31.1%) / Rollins: 6/12

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scoot Henderson 23 3 4 1 0
Deni Avdija 18 4 7 0 1
Jerami Grant 18 2 0 0 1
Donovan Clingan 14 15 3 4 2
Jrue Holiday 13 5 8 1 0

Três pontos: 19/41 (46.3%) / Holiday: 4/5

(40-32) Toronto Raptors 94 x 119 Los Angeles Clippers (37-36)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Ingram 18 6 4 1 1
Sandro Mamukelashvilli 13 7 0 0 0
RJ Barrett 12 6 4 1 0
Jakob Poeltl 10 6 1 1 0
Scottie Barnes 9 8 12 2 1

Três pontos: 10/29 (34.5%) / Mamukelashvilli: 3/5

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 27 6 2 0 1
Darius Garland 24 4 6 1 1
Bennedict Mathurin 23 4 6 0 1
Brook Lopez 14 5 0 2 5
Isaiah Jackson 12 6 3 1 2

Três pontos: 16/35 (45.7%) / Garland: 5/9

