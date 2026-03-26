Jaylen Brown domina e Celtics vira sobre o Thunder

O Boston Celtics conseguiu uma enorme vitória sobre o Oklahoma City Thunder nessa quarta-feira (25) em uma grande partida de Jaylen Brown. O encontro entre os últimos dois campeões da liga estrelou uma noite recheada de partidas, e a alta expectativa para o duelo foi alcançada. No TD Garden e contando com sua dupla de astros em grande noite, Boston triunfou.
Em seu melhor momento, Jaylen Brown chegou a ser cogitado para o prêmio de MVP de 2025/26. Parece que isso não vai acontecer, mas ele definitivamente passou uma mensagem no duelo contra Shai Gilgeous-Alexander. O ala foi senhor do jogo, nos dois lados da quadra. Nos últimos cinco jogos, o ala tem médias de: 32.6 pontos, 6.8 rebotes e 5.8 assistências. Por fim, se tornou o quinto jogador com mais jogos de 30 pontos em uma campanha pelo Boston Celtics.
O triunfo também significou muito para o Boston Celtics. A equipe vinha tendo dificuldade nesses duelos diretos, e havia perdido para Oklahoma há algumas semanas. Porém, Jayson Tatum também jogou nessa quarta e com os times completos, a equipe prevaleceu. Assim, o time chegou a 48 triunfos em 72 partidas e mantém a vice-liderança do Leste, que seria perdida em caso de derrota. Na sexta-feira (27), a equipe recebe o Atlanta Hawks.
Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder perdeu sua incrível sequência de 12 vitórias seguidas. Além disso, vale destacar que eles não perdiam um jogo com Shai Gilgeous-Alexander presente desde janeiro. Apesar da enorme campanha, a equipe segue sendo perseguida pelo San Antonio Spurs, mas mantém a ponta da tabela do Oeste e da NBA com 57 triunfos em 73 jogos. Também na sexta, enfrentam o Chicago Bulls.
Escalações
As duas equipes estiveram praticamente completas para o duelo. Afinal, a única baixa em Oklahoma é o calouro Thomas Sorber, que está fora da temporada 2025/26. Além disso, Boston não conta com Nikola Vucevic, que ainda está ausente após quebrar o dedo.
Ainda assim, os quintetos titulares não foram alterados. Joe Mazzula escalou o Celtics para o duelo contra o Thunder com: Derrick White, Jaylen Brown, Sam Hauser, Jayson Tatum e Neemias Queta. Enquanto isso, Mark Daigneault teve: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.
Destaques
Jaylen Brown e Shai Gilgeous-Alexander tiveram atuações incríveis nesse Celtics x Thunder. O ala-armador de Boston aceitou o desafio, como tem sido de praxe nessa temporada. Escolheu marcar o astro canadense em várias posses e foi o cestinha ofensivo do outro lado, sobretudo em um segundo tempo fantástico, onde somou 24 de seus 31 pontos. Gerou mais 23 pontos com sua oito assistências.
Porém, o astro dos atuais campeões também não deixou barato. Ele marcou 33 pontos e mesmo contra uma horda de defensores imponentes celtas, acertou dez de 12 arremessos. Acima de tudo, uma eficiência surreal. Mesmo com o nível defensivo de Boston, ele também acertou oito passes decisivos enquanto cometia muitos turnovers. E aliás, seriam muito mais caso Oklahoma não tivesse ido abaixo nos arremessos de fora.
É aí onde em que entra um dos principais fatores do confronto. Os coadjuvantes de Boston estavam em uma noite mais inspirada nos arremessos do que os de Oklahoma. Cada um teve o seu momento. Baylor Scheierman teve ótimos minutos dos dois lados da bola, convertendo três bolas triplas. Payton Pritchard teve quatro, Sam Hauser outras três, Derrick White cresceu no último período.
A respeita de muito espaçamento ao redor de seus melhores jogadores, como adora Joe Mazzulla, fez muita diferença.
Para não dizer que o Thunder não teve ninguém nesse ritmo dos arremessadores ao redor do Celtics de Jaylen Brown, Lu Dort esteve inspirado. O ala, que aliás, nem vive lá sua melhor temporada nesse sentido, acertou quatro de seis. Sobretudo no começo da partida, ele fez muita diferença na vantagem criada por Oklahoma, também defendendo muito do outro lado.
Porém, o resto foi abaixo. Alex Caruso, Cason Wallace, Jared McCain e Isaiah Joe, somaram três acertos em 17 tentativas no jogo. Para se ter uma noção, o outro único que chegou aos dois dígitos de pontuação na equipe, além de Shai e Dort, foi Chet Holmgren. Ainda assim, sua atuação foi frustrante, com direito a levar uma enterrada de Neemias Queta. Jalen Williams, ainda recuperando ritmo após voltar de lesão, foi ainda pior.
Com seu MVP solitário e Boston conseguindo criar bons arremessos, a vantagem de Oklahoma que chegou a ser de 13 pontos no fim do primeiro quarto, não existia mais no terceiro quarto. Também é muito válido destacar Jayson Tatum, a cereja do bolo. O astro foi fundamental nos rebotes, contribuiu na construção e no pior momento do ataque do time, manteve a equipe no jogo. Afinal, marcou 12 de seus 19 pontos antes do intervalo.
Por fim, dez pontos de Jaylen Brown no último quarto selaram uma incrível vitória do Celtics sobre o Thunder no TD Garden.
(57-16) Oklahoma City Thunder 109 x 119 Boston Celtics (48-24)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|33
|2
|8
|2
|0
|Lu Dort
|14
|5
|0
|0
|1
|Chet Holmgren
|10
|5
|0
|0
|0
|Alex Caruso
|9
|4
|2
|1
|0
|Ajay Mitchell
|8
|3
|2
|0
|1
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Dort: 4/6
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|31
|8
|8
|2
|0
|Jayson Tatum
|19
|12
|7
|3
|1
|Payton Pritchard
|14
|2
|1
|0
|1
|Neemias Queta
|13
|5
|2
|0
|2
|Derrick White
|12
|2
|6
|0
|0
Três pontos: 18/41 (43.9%) / Pritchard: 4/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Celtics de Jaylen Brown e Jayson Tatum sobre o atual campeão Thunder, a rodada dessa quarta ainda contou com mais 11 partidas. Então, confira os resultados e estatísticas dos outros duelos.
(41-32) Atlanta Hawks 130 x 129 Detroit Pistons (52-20)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|27
|8
|12
|0
|0
|C.J McCollum
|27
|1
|5
|1
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|21
|4
|3
|0
|0
|Dyson Daniels
|16
|13
|4
|2
|1
|Onyeka Okongwu
|11
|1
|2
|2
|0
Três pontos: 18/52 (34.6%) / McCollum: 5/12
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|26
|14
|3
|0
|2
|Tobias Harris
|22
|3
|3
|1
|0
|Daniss Jenkins
|19
|3
|10
|1
|0
|Ausar Thompson
|18
|4
|5
|4
|1
|Duncan Robinson
|17
|7
|4
|0
|0
Três pontos: 9/33 (27.3%) / Robinson: 5/10
(47-26) Los Angeles Lakers 137 x 130 Indiana Pacers (16-57)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|43
|6
|7
|1
|0
|Austin Reaves
|25
|1
|8
|2
|0
|LeBron James
|23
|9
|9
|1
|0
|Jaxson Hayes
|21
|10
|1
|2
|2
|Jake LaRavia
|6
|5
|1
|4
|1
Três pontos: 9/23 (39.1%) / Doncic: 4/11
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|20
|8
|1
|1
|0
|Jay Huff
|18
|6
|1
|0
|1
|T.J McConnell
|17
|2
|3
|1
|1
|Jarace Walker
|15
|6
|4
|0
|0
|Andrew Nembhard
|14
|2
|19
|0
|0
Três pontos: 16/39 (41%) / Sheppard: 4/5
(29-43) Chicago Bulls 137 x 157 Philadelphia 76ers (40-33)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|23
|9
|12
|0
|1
|Matas Buzelis
|18
|8
|2
|0
|1
|Collin Sexton
|16
|1
|4
|1
|0
|Tre Jones
|15
|4
|7
|0
|0
|Leonard Miller
|15
|7
|2
|0
|0
Três pontos: 15/47 (31.9%) / Buzelis: 4/10
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Joel Embiid
|35
|6
|7
|0
|1
|Paul George
|28
|6
|4
|4
|1
|V.J Edgecombe
|22
|6
|6
|1
|0
|Cameron Payne
|15
|4
|3
|0
|0
|Quentin Grimes
|13
|6
|5
|3
|3
Três pontos: 22/47 (46.8%) / George: 6/13
(39-34) Miami Heat 120 x 103 Cleveland Cavaliers (45-28)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|19
|4
|2
|2
|0
|Tyler Herro
|18
|2
|4
|3
|0
|Bam Adebayo
|17
|10
|7
|2
|0
|Pelle Larsson
|14
|5
|2
|1
|1
|Kel’el Ware
|13
|11
|4
|0
|1
Três pontos: 18/45 (40%) / Herro: 4/8
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|28
|6
|4
|0
|0
|James Harden
|18
|9
|7
|0
|1
|Sam Merrill
|18
|2
|4
|0
|0
|Keon Ellis
|17
|2
|1
|2
|0
|Evan Mobley
|8
|5
|4
|0
|0
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Mitchell: 4/9
(55-18) San Antonio Spurs 123 x 98 Memphis Grizzlies (24-48)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|19
|15
|3
|3
|7
|Devin Vassell
|19
|7
|4
|1
|0
|Stephon Castle
|15
|3
|9
|0
|0
|Keldon Johnson
|15
|7
|3
|0
|0
|Julian Champagnie
|13
|8
|2
|1
|1
Três pontos: 16/46 (34.8%) / Vassell: 4/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|G.G Jackson II
|20
|7
|2
|2
|1
|Olivier Maxence-Prosper
|17
|5
|0
|0
|0
|DeJon Jarreau
|15
|2
|1
|3
|0
|Cedric Coward
|12
|1
|4
|0
|0
|Walter Clayton Jr.
|10
|2
|6
|0
|1
Três pontos: 16/50 (32%) / Prosper: 3/7
(17-55) Washington Wizards 133 x 110 Utah Jazz (21-52)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julian Reese
|26
|17
|0
|1
|1
|Jaden Hardy
|21
|2
|0
|0
|0
|Will Riley
|19
|10
|5
|0
|0
|Sharife Cooper
|17
|4
|6
|2
|0
|Leaky Black
|11
|7
|3
|3
|3
Três pontos: 13/32 (40.6%) / Hardy: 5/13
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cody Williams
|24
|4
|1
|2
|1
|Blake Hinson
|21
|0
|1
|0
|1
|Ace Bailey
|15
|5
|3
|2
|2
|Kennedy Chandler
|14
|1
|8
|1
|0
|John Konchar
|8
|14
|5
|1
|3
Três pontos: 7/29 (24.1%) / Hinson: 4/5
(43-29) Houston Rockets 108 x 110 Minnesota Timberwolves (45-28)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|30
|3
|8
|2
|1
|Alperen Sengun
|30
|6
|3
|0
|4
|Jabari Smith Jr.
|16
|12
|1
|1
|1
|Amen Thompson
|11
|9
|10
|0
|2
|Reed Sheppard
|10
|8
|3
|2
|0
Três pontos: 9/29 (31%) / Durant: 2/5
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaden McDaniels
|25
|2
|0
|2
|2
|Julius Randle
|24
|6
|6
|2
|0
|Donte DiVincenzo
|17
|3
|2
|2
|0
|Rudy Gobert
|14
|14
|1
|1
|5
|Naz Reid
|14
|13
|1
|2
|2
Três pontos: 13/37 (35.1%) / DiVincenzo: 5/12
(23-50) Dallas Mavericks 135 x 142 Denver Nuggets (46-28)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|26
|8
|7
|2
|1
|Naji Marshall
|22
|4
|3
|0
|0
|P.J Washington
|19
|15
|1
|0
|1
|Brandon Williams
|11
|2
|6
|0
|0
|Khris Middleton
|11
|3
|5
|0
|0
Três pontos: 12/35 (34.3%) / Christie: 3/4
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|53
|6
|4
|0
|0
|Nikola Jokic
|23
|21
|19
|1
|0
|Peyton Watson
|21
|4
|3
|0
|0
|Cam Johnson
|12
|1
|3
|0
|1
|Christian Braun
|11
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 19/38 (50%) / Murray: 9/14
(17-56) Brooklyn Nets 106 x 109 Golden State Warriors (35-38)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ziaire Williams
|19
|1
|2
|6
|0
|Jalen Wilson
|15
|3
|2
|0
|0
|Ben Saraf
|14
|4
|7
|2
|0
|Malachi Smith
|12
|3
|1
|0
|0
|Chaney Johnson
|11
|1
|3
|1
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Saraf: 2/3
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Gui Santos
|31
|3
|1
|2
|1
|Brandin Podziemski
|22
|6
|5
|0
|0
|Kristaps Porzingis
|17
|5
|2
|0
|0
|De’Anthony Melton
|14
|9
|3
|4
|0
|Gary Payton II
|10
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Gui: 4/6
(29-43) Milwaukee Bucks 99 x 130 Portland Trail Blazers (37-37)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|36
|4
|4
|2
|0
|Ousmane Dieng
|16
|4
|4
|0
|1
|Taurean Prince
|13
|6
|2
|1
|0
|Jericho Sims
|12
|6
|2
|2
|0
|André Jackson Jr.
|8
|3
|1
|4
|0
Três pontos: 14/45 (31.1%) / Rollins: 6/12
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scoot Henderson
|23
|3
|4
|1
|0
|Deni Avdija
|18
|4
|7
|0
|1
|Jerami Grant
|18
|2
|0
|0
|1
|Donovan Clingan
|14
|15
|3
|4
|2
|Jrue Holiday
|13
|5
|8
|1
|0
Três pontos: 19/41 (46.3%) / Holiday: 4/5
(40-32) Toronto Raptors 94 x 119 Los Angeles Clippers (37-36)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|18
|6
|4
|1
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|13
|7
|0
|0
|0
|RJ Barrett
|12
|6
|4
|1
|0
|Jakob Poeltl
|10
|6
|1
|1
|0
|Scottie Barnes
|9
|8
|12
|2
|1
Três pontos: 10/29 (34.5%) / Mamukelashvilli: 3/5
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|27
|6
|2
|0
|1
|Darius Garland
|24
|4
|6
|1
|1
|Bennedict Mathurin
|23
|4
|6
|0
|1
|Brook Lopez
|14
|5
|0
|2
|5
|Isaiah Jackson
|12
|6
|3
|1
|2
Três pontos: 16/35 (45.7%) / Garland: 5/9
