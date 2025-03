Jason Kidd quebra silêncio sobre retorno de Anthony Davis

Sofrendo com a falta de jogadores à disposição, o técnico do Dallas Mavericks, Jason Kidd, falou sobre a situação de Anthony Davis. O astro tem apenas 31 minutos em quadra desde que chegou à equipe no dia 8 de fevereiro. Portanto, 42 dias depois de se lesionar, ele ainda não retornou ao time.

Apesar de rumores recentes indicarem que Anthony Davis poderia estar perto de voltar a jogar, Jason Kidd foi cauteloso ao avaliar a situação de seu craque.

“Ele está no caminho certo. Davis teve uma experiência positiva no treino. Então, ele continuará fazendo atividades esta semana. Espero que o resultado continue positivo. Já tem uma evolução muito boa. Mas ele ainda está longe de entrar em um jogo”, disse o treinador ao jornal The Dallas Morning News.

Aliás, notícias boas e ruins sobre Davis foram divulgas nesta semana. Primeiro, o Mavs o incluiu na lista de jogadores do Texas Legends, time afiliado na G League. Assim, houve a expectativa de seu retorno estar próximo. Fato agora negado por Kidd. Depois, Tim MacMahon, da ESPN, revelou que alguns membros da franquia queriam que ele não voltasse nesta temporada. No entanto, o próprio camisa 3 insistiu que ainda quer jogar.

“Nesta semana, ele está testando seu físico e quer voltar. É provável que a volta aconteça na próxima semana. Mesmo algumas pessoas do Mavericks terem tentado convencê-lo de que o risco não compensa. Há quem prefira encerrar a temporada, mas Davis não quis nem ouvir falar disso”, informou o jornalista na quarta-feira (19).

Enquanto isso, há uma certeza. Davis não estará no jogo contra o Detroit Pistons, nesta sexta-feira (21). Afinal, o Mavericks o listou como desfalque ainda por conta da lesão na sua estreia pelo time.

As dúvidas sobre o futuro do astro em 2024/25 seguem, mas Dallas continua com sérios problemas de lesões. Isso porque, além de Davis, o time tem vários desfalques. Incluindo Kyrie Irving. Dessa forma, nos últimos três jogos, Kidd teve apenas oito jogadores à disposição. Vale lembrar que esse é limite mínimo de atletas para uma partida.

Na quarta-feira, ainda com esse número de jogadores, o Mavericks lutou, mas foi derrotado pelo Indiana Pacers por 135 a 131. PJ Washington (26 pontos) e Jaden Hardy (24 pontos) foram os destaques. Como resultado, a equipe foi ultrapassada pelo Phoenix Suns e ocupa a 11ª posição do Oeste. Portanto, fora da zona do play-in.

