“Jaren Jackson é o jogador mais superestimado da NBA”, crava analista

Jaren Jackson teve seu melhor ano como jogador do Memphis Grizzlies na NBA. Embora já tenha sido eleito Defensor do Ano em 2023, ele conseguiu evoluiu como pontuador e se tornou o líder ofensivo de seu time. Porém, a estreia nos playoffs colocou dúvidas em relação à evolução do ala-pivô.

Diante do Oklahoma City Thunder, Jaren Jackson Jr. marcou quatro pontos e três rebotes. O Grizzlies, assim, marcou somente 80 pontos e foi superado pelo adversário que marcou 131. Desse modo, o status de estrela do camisa 13 foi questionado por Kendrick Perkins, da ESPN.

“Eu acredito em Ja Morant, mas não em Jaren Jackson. Esquece o fato de que ele já foi Defensor do Ano e All-Star. Ele fez quatro pontos e pegou quatro rebotes. Você é um All-Star, mano. O Grizzlies precisa que você apareça nos momentos mais importantes”, detonou Perkins.

O polêmico ex-jogador, ademais, cravou que Jaren Jackson é um atleta superestimado na NBA.

“É o jogador mais superestimado da NBA. Na minha visão, ele nem está entre os dez melhores pivôs e é por isso que estou criticando ele. Quando eu penso nele… sim, existem pelo menos dez pivôs que eu escolheria antes dele hoje. Ele foi All-Star? Foi. Mas mesmo assim”, seguiu Perkins.

O analista da ESPN ainda cobrou Jackson por sua omissão no jogo 1 dos playoffs da NBA. De acordo com analista, ele evitou confrontos no garrafão por conta de seu aproveitamento nos arremessos. Ele acertou apenas dois de 13 tentados. O ex-jogador, no entanto, acredita que o verdadeiro astro precisa insistir.

“A NBA é uma liga onde ou a bola cai ou não cai. Você vai errar arremessos, isso faz parte. Mas não existe a menor chance do Jaren Jackson Jr. sair de um jogo sem ter rebotes de dois dígitos e sem ser impactante no lado defensivo. Não pode deixar o Thunder colocar Alex Caruso em você, e aí você aceita ficar chutando de três, sem nem conseguir colocar os dois pés dentro do garrafão”, completou Perkins.

Em busca de um melhor desempenho pelo Grizzlies na NBA, Jackson Jr. retorna à quadra nesta terça-feira (22). Após a derrota no jogo 1, o jogador e a equipe tentam se recuperar na série diante do Thunder, no Paycom Center, a partir de 20h30 (horário de Brasília).

