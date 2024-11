James Harden revela a vantagem de Tyronn Lue a outros técnicos

Após 16 temporadas na NBA, James Harden revelou um diferencial do técnico do Los Angeles Clippers, Tyronn Lue. O armador vem comandando a equipe no início de 2024/25. Então, com as saídas de Paul George, Russell Westbrook e a ausência de Kawhi Leonard, lesionado, ele assumiu o papel de liderança do time.

Em boa fase, o veterano fez questão de dividir os créditos de suas atuações com o treinador. Na visão de James Harden, a confiança que Tyronn Lue passa para os atletas é vital.

“Ele [Ty Lue] nos dá a máxima confiança. Isso porque nos lembra qual é a pontuação, e quando você não está tocando e se esforçando, ele vai te contar sobre isso. Mas quando você está fazendo as coisas certas, fazendo um ótimo trabalho e executando o que praticamos, ele te aplaude por isso”.

O astro também destacou que o fato de Lue ter jogado na NBA é um diferencial.

“Ty jogou, então ele entende o quão difícil é nesta liga. Ele tenta colocar todos em uma posição para ter sucesso, o que é difícil como um treinador. Mas tem feito um excelente trabalho desde que estou aqui”, compartilhou Harden.

Como jogador, Ty Lue foi campeão da NBA duas oportunidades (1999/00 e 2000/01) com o Los Angeles Lakers, principal rival do Clippers. O treinador fez parte do time que tinha Kobe Bryant e Shaquille O’Neal como estrelas.

De antemão, James Harden nunca foi conhecido como um grande defensor. No entanto, o jogador vem mostrando muito esforço nessa fase do jogo. O camisa 1 explicou que uma das metas do Clippers para a temporada é terminar como uma das cinco melhores defesas da NBA.

“Eu, com 16 anos de experiência, com tantas realizações, é bom ter treinadores que ainda estão se comunicando, dizendo a você os lugares em que você precisa estar e lhe dando confiança. Então, quando você sabe que alguém está te apoiando, é ótimo como jogador de basquete, e isso está se traduzindo na quadra. A comissão técnica nos deu a confiança para jogar duro, ser livre e jogar com estrutura. Nossa meta é ser uma das cinco melhores defesas desta liga”.

Por fim, o armador de 35 anos vem conseguindo números interessantes em suas médias da temporada 2024-25. Harden tem 20.8 pontos, oito rebotes e nove assistências em suas estatísticas.

