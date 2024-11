James Harden supera Kevin Garnett em ranking de cestinhas da NBA

James Harden ultrapassou o recorde de Kevin Garnett na lista de maiores pontuadores da história da NBA. Isso porque, no duelo contra o Sacramento Kings, na noite de sexta-feira (8), o armador do Los Angeles Clippers alcançou 26.072 pontos na carreira e assumiu a 19ª posição do ranking. O ídolo do Minnesota Timberwolves e Boston Celtics encerrou sua passagem pela liga com 26.071.

Harden alcançou a marca na reta final do terceiro quarto contra o Clippers. Aos três minutos, ele fez seu tradicional step back e acertou um arremesso de média distância para superar Garnett. A cesta, aliás, foi a última do armador, que terminou a partida com 22 pontos e oito assistências, liderando sua equipe à vitória fora de casa.

Terceira escolha do Draft de 2009, Harden é reconhecido como um dos maiores pontuadores da história. O MVP de 2018, afinal, venceu em quatro oportunidades o prêmio de maior pontuador da temporada. Além disso, ele coleciona dez seleções para o All-Star Game e é o terceiro maior arremessador de três pontos de todos os tempos, com 2.962 bolas convertidas.

Em sua carreira na NBA, Harden tem média de 24.1 pontos. Na atual campanha, porém, o armador passou a concentrar mais nas assistências e deixou o lado pontuador como ponto secundário do seu jogo. Desse modo, ele tem médias de 20.9 pontos e 9.2 assistências. O aproveitamento do perímetro, além disso, também está baixo, com somente 30.1%.

A projeção para a temporada da NBA, inclusive, é que James Harden ultrapasse outras lendas, não só Garnett. No momento, ele está a menos de mil pontos de: John Havlicek (26.395); Paul Pierce (26.397); Tim Duncan (26.496); Dominique Wilkins (26.668); Oscar Robertson (26.710); e Hakeem Olajuwon (26.946). Ou seja, ele pode terminar a campanha pelo menos na 13ª posição na história.

Por fim, o armador do Clippers é o terceiro entre os jogadores ativos. A sua frente, estão somente LeBron James e Kevin Durant, que começaram suas carreiras em 2003 e 2009, respectivamente. Desde o início de sua carreira, aliás, Harden está atrás somente do camisa 23 do Los Angeles Lakers (27,6 mil contra 26 mil).

Então, confira os jogadores ativos com mais pontos na NBA:

LeBron James – 40.687 Kevin Durant – 29.172 James Harden – 26.073 Russell Westbrook – 25.316 DeMar DeRozan – 23.800 Stephen Curry – 23.786 Chris Paul – 22.388 Damian Lillard – 21.397 Giannis Antetokounmpo – 18.743 Paul George – 18.074

