James Harden projeta liderança do Clippers: “Não temos tanto quanto outros times”

James Harden sabe que o Los Angeles Clippers não está mais no nível de outros times da NBA. Isso porque a equipe perdeu o astro Paul George na agência livre. Enquanto isso, Kawhi Leonard é dúvida por tempo indeterminado. Como resultado, o armador se tornou o principal jogador para conduzir a equipe da Califórnia na reta inicial da temporada 2024/25.

Em entrevista a Shams Charania, da ESPN, porém, Harden se mostrou confiante para a campanha. Para isso, ele está disposto a ser a liderança que o Clippers precisa dentro e fora de quadra. Algo que, segundo ele, já desempenho em outros momentos da carreira, como no Houston Rockets.

“Já estive em situações como essa onde não temos tanto quanto outros times”, afirmou James Harden sobre o Clippers. “Porém, é aí que meu papel de liderança realmente entra em ação. Como já passei por isso antes, é fácil para mim. Eu estou confortável neste papel. Então, tenho a oportunidade de motivar esses caras, mesmo aqueles que não têm tanta confiança ou estão tentando entender seu papel”, acrescentou.

A declaração de Harden à ESPN certamente pode gerar reações distintas. Diferente do que afirmou, ele jamais se destacou como um líder de vestiário durante sua carreira. No Rockets, por exemplo, era o melhor jogador e liderou o time à grandes campanhas, mas jamais pela capacidade de liderança.

No Clippers, entretanto, seu comportamento parece ter mudado. O próprio técnico Tyronn Lue confirmou que o astro tem se envolvido mais com seus companheiros, em especial os mais jovens. Durante a pré-temporada, aliás, ele reuniu todos os colegas de equipe em uma atividade, em busca de mais entrosamento.

“Acho que meu papel de liderança sempre esteve presente. Só que é mais um questão de ser alguém em quem eles podem perguntar algo fora e dentro da quadra. Tenho certeza de que vou ter uma resposta ou solução, porque já passei por muita coisa. Então, acho que esse meu papel é valioso no sentido dos jovens que temos neste time”, continuou.

Saída de Paul George

Outro tema que Harden comentou na entrevista para Charania foi Paul George. O ala foi um dos motivos pelo qual o armador buscou uma troca para o Clippers. Porém, meses após sua chegada, o ex-camisa 13 optou por não renovar com a equipe e assinou com o Philadelphia 76ers. A saída, desse modo, levantou dúvidas em relação ao potencial de Los Angeles para 2024/25.

O veterano armador, no entanto, acredita que a saída de George não deve mudar tanto. Na verdade, será um ponto positivo. Isso porque, o camisa 1 acredita que terá muito mais oportunidades ofensivas, para liderar o Clippers com seu talento como pontuador.

“Primeiro de tudo, vou ter muito mais oportunidades, o que é fácil. Sou um pontuador e um criador de jogadas. Nos últimos quatro anos, eu precisei me sacrificar. Agora, os números e outras coisas assim vão acontecer, só porque meu tempo de posse vai ser alto, vou jogar muito. Então, sinto que vou ter a oportunidade no mais alto nível de mostrar aos meus companheiros de equipe que posso ser um líder nesse aspecto”, afirmou.

Favoritismo

Harden também não acredita que o Clippers deixou de ser uma força do Oeste. Embora George tenha saído, ele enxerga que a equipe tem um elenco capaz de manter o alto nível. Além disso, quando Kawhi Leonard se recuperar, há a expectativa de que o time possa se consolidar novamente como favorito na NBA.

“Acho que nós, como organização, temos que nos destacar e mostrar que queremos nos destacar, trazer energia para esse lugar e vencer muitos jogos. E acho que temos as peças para isso. E à medida que o Kawhi vai voltando, ele só vai acrescentar e nós vamos continuar melhorando e crescendo. Estou animado”, finalizou o armador.

