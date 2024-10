James Harden brilha e Clippers vence Mavericks na abertura do Intuit Dome

O torcedor do Los Angeles Clippers que foi ao Intuit Dome nesta segunda-feira gostou do que viu. Além de estar na abertura oficial da nova arena da franquia, o torcedor viu James Harden brilhar na vitória do Clippers sobre o Dallas Mavericks por 110 a 96. Com 22 minutos em quadra, Harden finalizou o jogo com dez pontos, 12 assistências e três roubos de bola.

Sem Luka Doncic e Kyrie Irving, Jaden Hardy começou agressivo para o Mavericks, anotando nove pontos no primeiro quarto. Com um jogo mais equilibrado, o Clippers teve James Harden distribuindo cinco assistências no período, que terminou 26 a 25 para o time visitante.

O segundo quarto começou de maneira parecida. Enquanto o Mavs tentava abrir alguma vantagem, o Clippers respondia e diminuia a desvantagem. Kai Jones, na ponte aérea, colocou o time de Los Angeles na frente. As equipes voltaram a trocar cestas, mas o Mavericks não retomou a ponta e foi ao intervalo perdendo por 56 a 51.

Foi no terceiro período que o Clippers começou, de fato, a mandar na partida. Ivica Zubac, com assistências de Harden, abriu 11 de vanagem para os donos da casa. Menos de dois minutos depois, a diferença já era de 20. Quentin Grimes anotou quatro pontos consecutivos e tentou colocar o Mavs no jogo, mas Zubac enterrou a reação numa ponte aérea. As equipes voltaram a trocar cestas, mas os donos da casa foram com vantagem de oito pontos para o período derradeiro.

O quarto período viu um Mavs tentando reagir e um Clippers com domínio do jogo. O time visitante até conseguia diminuir a desvantagem, mas logo via a equipe de Los Angeles abrir novamente.

(0-3) Dallas Mavericks 96 x 110 Los Angeles Clippers (3-1)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 20 4 2 0 1 Jaden Hardy 16 3 4 0 0 Jazian Gortman 13 2 0 0 0 PJ Washington 10 3 0 3 1 Dereck Lively 8 7 5 1 2

Três pontos: 15-40; Klay Thompson: 0-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Porter Jr. 18 5 6 3 0 Kai Jones 12 4 0 2 2 Derrick Jones Jr. 12 4 0 0 1 Ivica Zubac 11 12 1 4 0 James Harden 10 2 12 3 0

Três pontos: 6-22; Harden: 2-6

(3-1) Memphis Grizzlies 120 x 116 Indiana Pacers (1-2)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach Edey 23 9 1 1 0 Desmond Bane 23 2 2 0 0 Jaylen Wells 12 6 3 1 0 Yuki Kawamura 10 1 7 1 0 Jake LaRavia 7 8 6 1 0

Três pontos: 16-43; Bane: 3-5

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarace Walker 15 6 4 0 1 Myles Turner 12 7 2 1 0 Ben Sheppard 12 2 5 0 0 Bennedict Mathurin 12 1 2 0 0 Cole Swider 10 5 3 0 0

Três pontos: 13-33; Walker: 2-4

(1-3) Washington Wizards 92 x 131 Brooklyn Nets (1-1)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 13 3 1 1 0 Marvin Bagley 10 8 1 0 0 Jared Butler 10 2 8 0 0 Richaun Holmes 10 5 0 0 0 Carlton Carrington 8 5 1 1 0

Três pontos: 7-39; Kuzma: 0-6

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 17 5 1 1 0 Shake Milton 16 1 3 0 0 Jalen Wilson 14 3 2 2 0 Dennis Schroder 13 2 7 0 1 Ben Simmons 11 5 2 0 0

Três pontos: 13-36; Thomas: 2-4

(2-2) Philadelphia 76ers 104 x 89 Atlanta Hawks (1-1)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 14 2 7 2 0 Kelly Oubre Jr. 14 3 1 1 0 KJ Martin 11 3 2 1 0 Guerschon Yabusele 10 11 3 0 1 Andre Drummond 5 11 1 2 3

Três pontos: 14-43; Maxey: 2-9

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 14 8 1 1 0 Trae Young 10 3 9 2 0 Clint Capela 10 9 3 0 1 Jalen Johnson 10 7 1 2 0 Larry Nance Jr. 6 10 1 0 0

Três pontos: 13-44; Young: 2-6

(1-2) Chicago Bulls 107 x 111 Milwaukee Bucks (1-2)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Adama Sanogo 16 15 3 1 2 Talen Horton-Tucker 15 6 1 0 0 Matas Buzelis 15 2 2 0 0 Josh Giddey 12 3 5 0 1 Julian Phillips 10 2 0 0 0

Três pontos: 17-54; Buzelis: 3-9

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 24 10 4 0 0 Damian Lillard 20 5 9 2 1 Brook Lopez 11 4 1 0 4 Bobby Portis 10 8 2 2 0 Gary Trent Jr. 10 2 0 2 0

Três pontos: 11-34; Lillard: 2-6

