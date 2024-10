James Harden brilha e Clippers derrota Warriors

Em pleno Chase Center, o Los Angeles Clippers superou o Golden State Warriors por 112 a 104, neste domingo (28), em grande atuação de James Harden. A equipe da Califórnia confirma seu começo de temporada competitivo, mesmo que com o desfalque de Kawhi Leonard. Além disso, a rodada condou com outras quatro partidas.

Los Angeles embala sua segunda vitória seguida, após superar o Denver Nuggets no último sábado (26). A equipe segue contando com o brilho de Harden, ao lado de Ivica Zubac e Norman Powell. O time terá uma folga de dois dias até receber o Portland Trail Blazers no Intuit Dome, na próxima quarta-feira (30).

Golden State, por outro lado, perde pela primeira vez na campanha. Isso inclui, aliás, a pré-temporada, onde o Warriors ficou invicto. O time teve seu jogo menos brilhante desde então. A equipe de San Francisco também tem uma folga pela frente, mas menor. A franquia recebe o New Orleans Pelicans na próxima terça-feira (29), novamente no Chase Center.

Então, confira com o foi o duelo que marcou grandes atuação de James Harden na vitória do Clippers sobre o Warriors.

Clippers compete e vence novamente

Los Angeles teve mais uma noite marcada por alguns de seus pontos fortes nesse começo de 2024/25. A defesa esteve novamente muito ativa e merece destaque. Principalmente considerando o nível de ataque que o rival de hoje apresentou nos primeiros jogos da campanha.

Após um começo quente para ambos, o Clippers dificultou para o ataque de Golden State a partir do segundo quarto. Acima de tudo, a pressão na bola incomodou o fluxo de bola do Warriors, que não conseguiu a fluidez das últimas partidas.

No outro lado, o pick-and-roll entre James Harden e Ivica Zubac continuou sendo a arma principal do Clippers, e machucou o Warriors ao longo da noite. Apesar do armador não ter tido grande aproveitamento nos arremessos, ele alimentou o ataque do pivô e também do resto do time.

Mas é justo destacar também a pontuação de Norman Powell, sobretudo no terceiro período. O ala-armador anotou 16 de seus 20 pontos na parcial, mantendo a vantagem enquanto o rival tentava se aproximar no placar.

Também vale o destaque para a ótima noite de Derrick Jones Jr. O ala anotou 18 pontos, sendo 12 deles no primeiro quarto. Além disso, foi um dos principais defensores do time ao longo da noite. Por fim, Los Angeles teve uma vantagem controlada até o fim da noite, e superou o Warriors em San Francisco.

Golden State não vai bem

Foi a noite menos disciplinada do Warriors até aqui em 2024/25. O grande problema foi o fluxo de ataque, especialmente na questão dos erros de ataque. Pela primeira vez na campanha, o time ficou acima dos 20 turnovers, A transição foi uma arma para o rival a partir disso.

Além disso, o tamanho do Clippers foi um problema. Ivica Zubac foi muito importante, seja na pontuação ou nos rebotes. Apesar da igualdade de ambos nos rebotes ofensivos (14), Los Angeles anotou 58 pontos na área pintada de Golden State. Enquanto isso, a equipe de San Francisco anotou apenas 38 pontos.

Mas o grande problema pode nem ter sido a derrota. Afinal, Stephen Curry deixou o jogo no último quarto após uma torção no tornozelo. O astro que não tinha atuado por 30 minutos em nenhuma partida da campanha pelas vitórias fáceis, voltou a não estar em quadra por um período longo. Sem seu principal nome no último período, o time não teve força para buscar uma reação.

Andrew Wiggins foi o grande destaque. O ala fez sua melhor atuação na NBA em algum tempo, anotando 29 pontos. Foi ele quem liderou a tentativa de virada, com 11 pontos nos últimos 12 minutos. Mas não adiantou. Golden State perdeu sua invencibilidade em casa para o rival de divisão.

(2-1) Los Angeles Clippers 112 x 104 Golden State Warriors (2-1)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 23 7 11 0 0 Ivica Zubac 23 17 6 2 1 Norman Powell 20 1 0 0 1 Derrick Jones Jr. 18 4 0 2 0 Kris Dunn 6 9 4 4 0

Três pontos: 10-32; Jones Jr.: 3-4

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 29 3 0 1 1 Stephen Curry 18 4 6 2 1 Jonathan Kuminga 12 5 1 3 0 Kevon Looney 10 11 3 3 0 Buddy Hield 8 6 2 1 1

Três pontos: 14-43; Wiggins: 5-8

Leia mais!

Além da vitória do Clippers de James Harden sobre o Warriors de Stephen Curry, a rodada contou com outrosd quatro jogos. Então, confira as estatísticas das vitórias de 76ers, Nets, Blazers e Thunder.

(1-2) Philadelphia 76ers 118 x 114 Indiana Pacers (1-2)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 45 4 4 1 2 Caleb Martin 17 12 1 1 0 Eric Gordon 15 1 1 0 1 Kelly Oubre Jr. 14 8 0 2 0 Andre Drummond 9 17 1 2 1

Três pontos: 11-42; Maxey: 5-17

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 22 4 2 0 1 Pascal Siakam 17 5 6 0 1 Obi Toppin 15 4 1 2 0 Myles Turner 14 4 2 4 1 Andrew Nembhard 10 2 8 0 0

Três pontos: 13-32; Haliburton: 4-9

(1-2) Milwaukee Bucks 102 x 115 Brooklyn Nets (1-2)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 22 12 7 1 1 Damian Lillard 21 4 5 0 0 Bobby Portis 16 10 2 0 1 Brook Lopez 15 4 0 2 0 Gary Trent Jr. 9 0 1 0 0

Três pontos: 10-33; Lopez: 3-5

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 32 5 2 2 0 Dennis Schroder 29 4 6 1 0 Cam Johnson 13 6 3 2 0 Noah Clowney 13 4 0 0 0 Nic Claxton 10 11 1 0 2

Três pontos: 16-45; Schroder: 5-8

(2-1) New Orleans Pelicans 103 x 125 Portland Trail Blazers (1-2)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 27 4 3 4 0 Jordan Hawkins 17 7 3 0 0 Brandon Ingram 14 8 6 0 0 Zion Williamson 14 3 4 0 1 Herb Jones 12 2 1 2 0

Três pontos: 8-29; McCollum: 3-10

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 28 5 2 2 4 Anfernee Simons 27 2 6 2 0 Deandre Ayton 17 12 0 0 1 Toumani Camara 12 3 4 2 0 Deni Avdija 11 6 3 1 0

Três pontos: 14-35; Simons: 5-10

(2-1) Atlanta Hawks 104 x 128 Oklahoma City Thunder (3-0)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 24 1 8 0 0 Onyeka Okongwu 14 3 1 1 0 Garrison Matthews 14 2 2 2 0 Zaccharie Risacher 13 6 2 1 1 David Roddy 10 5 3 0 0

Três pontos: 10-31; Matthews: 4-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 11 9 3 3 Chet Holmgren 25 9 4 1 6 Jalen Williams 20 9 5 2 0 Lu Dort 16 2 1 0 0 Aaron Wiggins 9 1 1 1 0

Três pontos: 16-40; Dort: 4-6

