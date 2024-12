Jamal Murray vira dúvida para enfrentar Suns no Natal

Jamal Murray, do Denver Nuggets, ficou de fora do jogo contra o Phoenix Suns na última segunda-feira (23), e pode repetir a dose no Natal. O armador lesionou o tornozelo na partida contra o New Orleans Pelicans, no domingo (22). O jogador é dúvida para enfrentar o Suns novamente no dia 25, mas pode ser que esteja disponível.

Do lado de Phoenix, Devin Booker, com lesão na virilha, e Grayson Allen, no protocolo de concussão, estarão de fora. Assim, as atenções se voltam para Kevin Durant e Nikola Jokic, que devem ser os principais nomes da partida.

“Durante o voo de volta, torcemos para que melhorasse e que o inchaço diminuísse”, disse Malone sobre a ausência de Murray na segunda-feira. “O tornozelo recebeu tratamento a noite toda e também nesta manhã, mas não respondeu bem. Então, vamos jogar sem Jamal hoje à noite, e tomara que isso não seja algo de longo prazo”.

O jogador já ficou de fora da temporada 21/22 inteira com lesão no ligamento cruzado anterior. Na última temporada, perdeu 25 jogos, com lesão no tornozelo esquerdo.

Em um total de 21 jogos nesta temporada, Murray tem médias de 19.1 pontos, 6.1 assistências e 4.1 rebotes por jogo, com aproveitamento de 43% nos arremessos de quadra e apenas 34.6% de três pontos. As dificuldades de Murray nos arremessos têm sido um ponto central para o Nuggets, já que o ataque inconstante dá a equipe o recorde somente acima da média de 16 vitórias e 11 derrotas.

Dessa forma, uma vitória no Natal contra o Suns, com ou sem Jamal Murray, seria um grande passo para o Nuggets continuar ganhando confiança após um início de temporada instável. A equipe dará mais atualizações sobre a situação de Murray na quarta-feira. Mesmo que não volte dia 25, entretanto, a ausência não deve ser muito longa.

A rodada de Natal ainda terá Victor Wembanyama e o San Antonio Spurs contra Karl-Anthony Towns e o New York Knicks, jogo que coloca defesa contra ataque no garrafão. Além disso, Dallas Mavericks e Minesotta Timberwolves vão se enfrentar, colocando contra Anthony Edwards e Luka Doncic, duas das maiores jovens estrelas da liga.

Boston Celtics e Philadelphia 76ers devem ter um grande jogo pela rivalidade, embora o Sixers não esteja em grande fase. Por fim, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors fazem um jogão que deve ser o com mais audiência do dia.

