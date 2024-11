“Jamal Murray jamais será All-Star”, avisa Kendrick Perkins

Jamal Murray jamais alcançou o All-Star Game. Nem por isso, ele é deixado de lado nas discussões de grandes jogadores da NBA. Principalmente, por suas atuações nos playoffs, sendo diretamente responsável pelo título do Denver Nuggets em 2023. Desse modo, é comum que fãs contestem o fato dele nunca ter recebido uma seleção para o Jogo das Estrelas.

O analista Kendrick Perkins, da ESPN, no entanto, discorda da maioria. Segundo ele, o armador do Nuggets não é capaz de elevar seu status. “Jamal Murray nunca será um jogador em nível de All-Star durante a temporada regular da NBA”, polemizou o ex-jogador.

O aviso de Perkins é pelo comportamento de Murray na campanha regular. Embora tenha atuações brilhantes nos playoffs, ele não consegue replicar isso na fase de classificação. No passado, o nível inferior não foi um problema, uma vez que o Nuggets sempre manteve boas campanhas. Em 2024/25, porém, o cenário para a franquia mudou.

Com um elenco menos profundo, Nikola Jokic tem se sobrecarregado. Sozinho, porém, o astro não tem dado conta. Desse modo, o time começou a temporada com duas derrotas seguidas. Jamal Murray, por sua vez, tem médias de 16.2 pontos, 4.4 rebotes e 4.4 assistências. Números certamente modestos para um jogador do seu calibre.

“Quando Jokic vai receber alguma ajuda? Quero dizer, Jamal Murray, ajude o cara pelo menos uma vez na temporada regular. Eu entendo que ele construiu sua reputação pelo que fez nos playoffs, mas com eles perdendo Caldwell-Pope, ele precisa elevar seu jogo. Ele pode ser um jogador em nível de All-Star ou All-NBA? Ajude o Jokic”, cobrou Perkins.

“Não me abala”

A visão de Perkins, por outro lado, não incomoda Murray. Em diferentes ocasiões, o armador do Nuggets comentou sobre ser esnobado no all-star. Em todas elas, ele afirmou que nunca se importou por não ter sido convocado. O mais importante, segundo ele, é desempenhar na pós-temporada, no momento em que sua equipe precisa.

“Eu sei que posso jogar nesse nível, antes de tudo. Mais do que isso, sei que sou um All-Star na hora que importa e os astros precisam aparecer: nos playoffs. É o momento em que os melhores sobem de produção. Acho que faço um bom trabalho nisso, então não necessito de votos para me garantir. Só serve como um tipo de motivação para mim”, afirmou o armador.

Nesse sábado, Jamal Murray não atuou na vitória do Nuggets sobre o Utah Jazz por conta de uma concussão. Por enquanto, não existe previsão de seu retorno.

