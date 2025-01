Jalen Johnson desfalca Hawks pelo resto da temporada da NBA

Destaque do Atlanta Hawks, Jalen Johnson está fora do restante da temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô sofreu uma ruptura no ombro esquerdo. Desse modo, terá que passar por uma cirurgia que o deixará de fora dos jogos restantes da franquia em 2024/25.

O jogador do Hawks sofreu a lesão na derrota para o Toronto Raptors, na quinta-feira (23). Ele se machucou ao cometer uma falta em Scottie Barnes no segundo quarto. Assim, o ala-pivô deixou a quadra e não retornou à partida. Antes do jogo, inclusive, Johnson já vinha com uma inflamação no ombro direito.

O desfalque de Jalen Johnson representa uma grande perda para o Hawks na temporada 2024/25 da NBA. Em seu quarto ano na liga, afinal, o jogador vinha fazendo números de All-Star: 18.9 pontos, 10.0 rebotes e 5.0 assistências. Além disso, tinha boas contribuições na defesa, com 1.6 roubo e um toco por jogo. Todos eram seus recordes pessoais.

O Hawks vem de uma sequência de seis derrotas e ocupa a nona posição do Leste, com 22 vitórias e 25 derrotas. Sem Johnson, Trae Young deve ter ainda mais responsabilidades no ataque. Na temporada, o armador tem médias de 22.7 pontos e 11.4 assistências.

Enquanto isso, o ala-pivô Zaccharie Risacher deve ganhar mais espaço. Primeira escolha do último Draft, o francês ainda está se adaptando à NBA. Na temporada, por exemplo, ele tem médias de 10.5 pontos, em 23.6 minutos por jogo.

A lesão de Johnson ocorre na temporada onde ele recebeu uma extensão de contrato. Na última offseason, ele fechou um acordo de cinco anos por US$ 150 milhões, sendo totalmente garantido. O novo valor, no entanto, passa a valer a partir da temporada 2025/26.

As expectativas em relação a ele aumentaram após a saída de John Collins da equipe na temporada anterior. Desse modo, o jovem jogador recebeu o dobro de minutos em quadra e foi o terceiro principal pontuador do time, ficando atrás apenas de Young e Dejounte Murray

Sem Johnson em definitivo na temporada 2024/25 da NBA, o Hawks terá problemas. Isso porque nos 11 jogos que ficou fora até aqui, o time perdeu sete. Então, o técnico Quin Snyder vem pensando em quem pode ser seu substituto. Por enquanto, Snyder já usou Larry Nance Jr, David Roddy, Mouhamed Gueye, entre outros.

Jalen Johnson entrou na NBA ao ser escolhido na 20ª posição do Draft de 2020 pelo Atlanta Hawks. Em quatro temporadas, ele tem médias de 11 pontos e 6.3 rebotes. Além disso, registra um aproveitamento de 50.4% nos arremessos e 32.3% dos três pontos.

