Jalen Brunson brilha em vitória do Knicks sobre Wizards

Apesar de não bater o recorde pessoal, Jalen Brunson brilhou na vitória do New York Knicks sobre o Washington Wizards por 136 a 132. O jogo, que aconteceu em Washington na noite de sábado (28), foi para a prorrogação. Embora o Wizards seja um dos piores times da NBA na atualidade, a atuação de Justin Champagnie fez a diferença.

Champagnie, que normalmente é reserva com poucos minutos na equipe, anotou 31 pontos, sua melhor marca na carreira. Até então, ele tinha 23 como recorde. O ala acertou cinco das seis tentativas de três, enquanto ainda pegou dez rebotes. Malcolm Brogdon, com 22 pontos e sete assistências e Bilal Coulibaly, autor de 18 pontos, seis rebotes e seis passes decisivos, foram outros destaques.

Mas falando em destaque, Jalen Brunson conduziu o Knicks ao triunfo sobre o Wizards com 55 pontos. Apesar de seu desempenho nas bolas de três não ter sido bom (três em 11), ele acertou 18 dos 31 arremessos gerais, além de 16 dos 17 lances livres. Ele ainda distribuiu nove assistências. Enquanto isso, Karl-Anthony Towns, em um de seus melhores anos da carreira, produziu 30 pontos e 14 rebotes.

Foi a sétima vitória consecutiva do Knicks, que se aproxima cada vez mais do Boston Celtics, o segundo no Leste. No momento, o time de Nova York soma 22 triunfos em 32 jogos e é o terceiro.

“Eu li o jogo e, então, encontrei um meio de impactar”, disse Brunson. “Hoje (ontem) à noite, foi pontuando”.

“É ótimo, sabendo que eu não tive tantos lances livres durante a temporada”, afirmou. “Eu vinha muito mal, mas acertei quando o time precisou”.

De fato, na atual temporada da NBA, o armador do Knicks teve queda de aproveitamento no quesito, com 81.1% até antes do jogo contra o Wizards. Eram 84.7% na campanha passada. Mas com os 16 que acertou diante do time de Washington, subiu para 82.1%.

Jalen Brunson foi o grande responsável pela vitória. Isso porque ele acertou uma jogada de três pontos (cesta, falta e lance livre) quando restavam 57 segundos para o fim. Depois, fez bandeja faltando 11.1 segundos para empatar e levar o jogo para a prorrogação. E ele ficou perto do recorde da carreira (61).

Com pouco mais de um minuto para o fim, o Wizards batia o Knicks por 119 a 114. Apesar de o time não contar com o cestinha Jordan Poole (quadril), Washington lutou contra uma das melhores equipes da NBA no momento. No entanto, os 17 erros de ataque atrapalharam.

Já na prorrogação, o Knicks não deu chances ao Wizards e, nos lances livres, Josh Hart decretou o resultado. Agora, os dois times voltam a se encontrar, mais uma vez em Washington, na noite de segunda-feira.

