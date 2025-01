Ja Morant volta, mas Grizzlies cai diante do Rockets

Após ficar fora por lesão no ombro direito, Ja Morant voltou à quadra no embate entre Memphis Grizzlies e Houston Rockets, na quinta-feira (9). No entanto, o retorno do armador não foi o suficiente, já que o Grizzlies perdeu a partida. O jogo marcava o duelo entre o segundo e terceiro melhores times da Conferência Oeste.

Alperen Sengun, de Houston, dominou o garrafão. O pivô teve 32 pontos e 14 rebotes, levando a melhor sobre a forte defesa de Memphis. Além disso, Jalen Green contribuiu com 27 pontos, enquanto Fred VanVleet fez 22.

Do lado do Grizzlies, Ja Morant também anotou 27 pontos. Jaren Jackson Jr, por sua vez, teve 21 pontos e oito rebotes. Enquanto isso, vindo do banco, Santi Aldama fez 12 pontos e pegou nove rebotes.

O jogo foi bastante equilibrado, embora o Rockets tenha vencido o primeiro quarto com boa vantagem. Sengun anotou metade de seus 32 pontos nos 12 primeiros minutos, mostrando que faria um grande jogo desde o início.

E o segundo quarto fez parecer que seria um passeio, já que Houston chegou a abrir quase 20 de vantagem. Foi aí que Memphis se ligou no jogo, e conseguiu chegar perto. Ja Morant teve um bom segundo quarto para manter a equipe viva na partida. O Rockets, além disso, pareceu perdido, dando rebotes fáceis.

O terceiro quarto foi mais equilibrado, deixando claro que os dois times podem competir um contra o outro em alto nível. Foi só no final que Fred VanVleet, com boa sequência, abriu vantagem para o Rockets.

Finalmente, o último quarto chegou, os momentos finais do duelo foram eletrizantes. Conseguindo encostar no placar, os Grizzlies tiveram uma grande chance de empatar o jogo, e assim fizeram, com um arremesso de Desmond Bane do perímetro. No entanto, o técnico de Memphis parou o jogo antes da bola de Bane cair, cancelando a pontuação. Por fim, na posse seguinte, Houston conseguiu neutralizar os donos da casa, matando o jogo.

Mesmo com a derrota para o Rockets, o Grizzlies comemora o retorno de Ja Morant, que ficou cinco jogos fora. Neste período, foram apenas duas vitórias para o time do Tennessee. Agora, porém, com seu melhor jogador de volta, o caminho da consistência deve ser encontrado novamente. Afinal, Memphis é um dos candidatos a mando de quadra no Oeste.

Já o Rockets, comemora a terceira vitória seguida e a manutenção da segunda posição. Com a data limite para trocas próxima, é esperado que a franquia possa fazer algum acordo para se fortalecer ainda mais para os playoffs.

