Ja Morant volta e Grizzlies vira sobre Timberwolves

O Memphis Grizzlies contou com o retorno de Ja Morant para superar o Minnesota Timberwolves, na segunda-feira (20), por 108 a 106. Apesar do astro ter sido importante no confronto, com 19 pontos, sete assistências e cinco rebotes, o grande nome da virada foi Jaren Jackson Jr. Isso porque o ala-pivô terminou com 24 pontos e dez rebotes e anotou 14 pontos apenas no último quarto.

Além do duplo-duplo e da participação direta no último período, Jackson Jr também teve o maior plus minus da partida (24). O jogador tem quatro partidas na temporada com pelo menos 20 pontos e dez rebotes. Em todas elas, o Grizzlies saiu com a vitória. Morant, então, enalteceu o companheiro “indicando-o” ao All-Star Game.

“Acho que não há dúvidas. Sim, estou pressionando para que ele seja um All-Star. Acho que ele merece muito. Ele tem jogado em um nível All-NBA, se formos honestos. Ele nos colocou na posição em que estamos agora. Um dos caras mais saudáveis ​​do time, ele traz tudo todas as noites em ambos os lados”, comentou o camisa 12.

Vale lembrar que antes do duelo contra o Timberwolves, o Grizzlies venceu o San Antonio Spurs, na sexta-feira (17), sem Ja Morant. O armador sentiu dores no pé e foi poupado. Como resultado, chegou a 18 jogos como desfalque na temporada e ficou fora das disputadas a prêmios individuais da NBA. Ou seja, não pode mais concorrer ao MVP de 2024/25, por exemplo.

No triunfo sobre Minnesota, além de Jackson Jr, que foi o cestinha, Desmond Bane também foi fundamental no ataque. O ala-armador anotou 22 pontos, além de pegar seis rebotes e distribuir cinco assistências.

Agora, a equipe soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos e ocupa a terceira posição da Conferência Oeste com 28 vitórias e 15 derrotas. Por outro lado, o Timberwolves é apenas o nono colocado com 22 triunfos e 21 reveses.

Mas, mesmo com seu trio de estrelas em noite inspirada, o Grizzlies sofreu para superar o Timberwolves pela segunda vez em menos de nove dias. Afinal, a equipe visitante fez ótimo segundo quarto, chegou a abrir 16 de vantagem e levou o confronto ao intervalo com 11 pontos de liderança.

Anthony Edwards foi o grande nome de Minnesota no duelo. O jovem astro terminou com 32 pontos e foi fundamental sendo agressivo à cesta. Prova disso foram os 18 lances livres cobrados na partida. Destes, ele acertou 13.

Mas a dupla de garrafão do Timberwolves esteve muito abaixo contra o Grizzlies. Isso porque Rudy Gobert e Julius Randle somaram apenas nove pontos. Foram cinco do ala-pivô e quatro do francês. Randle ainda contribuiu com 11 rebotes, mas o pivô pegou apenas quatro. Dado também que mostra a grande noite de Jackson Jr por Memphis.

Assim, quem se deu melhor foi o reserva imediato do garrafão. Naz Reid foi o segundo principal pontuador da equipe com 29 pontos e oito rebotes.

Minnesota, então, cometeu turnovers cruciais e desperdiçou chances de encostar no placar nos minutos finais. Reid foi bem no quarto período anotando cinco pontos seguidos e mantendo a esperança da vitória. Mas, sem sucesso.

