Ja Morant está fora da disputa para MVP da NBA

Ja Morant está fora da disputa pelo MVP da NBA. O astro desfalcou o Memphis Grizzlies, na sexta-feira (17), na vitória diante do San Antonio Spurs. Como resultado, foi a 18ª partida em que o astro não esteve disponível na temporada 2024/25. Esse número o deixa sem possibilidade de atingir o mínimo necessário para concorrer a prêmios individuais.

Desde a campanha passada, a NBA definiu que os concorrentes aos prêmios individuais devem atingir um mínimo de 65 partidas. Morant, porém, só pode alcançar o total de 64 jogos. Portanto, está fora da disputa por qualquer premiação.

De acordo com o técnico Taylor Jenkins, Morant esteve fora por conta de dores no pé. Ele, aliás, estaria com um lidando com um entorse desde o confronto contra o Houston Rockets em 9 de janeiro.

“No jogo anterior com o Spurs ele se enroscou e teve uma pequena colisão com um jogador que piorou a situação”, relatou o treinador.

Apesar da notícia, Ja Morant não era um dos favoritos ao MVP da NBA em 2024/25. Na última atualização da liga, também na sexta-feira, o armador sequer apareceu entre os dez primeiros da corrida ao prêmio.

O astro do Grizzlies tem médias de 21.4 pontos, 7.5 assistências e 1.3 roubo na atual campanha. Os números de pontuação são os piores desde a sua segunda temporada na NBA.

O Grizzlies, enquanto isso, tem a terceira melhor campanha do Oeste, acumulando 27 vitórias e 15 derrotas. Sem Morant, o time venceu 11 dos 18 jogos.

Doncic também fora

Morant não é o único craque da NBA fora da disputa pelo MVP. Durante a última semana, Luka Doncic também desfalcou o Dallas Mavericks pelo 18º jogo e perdeu a chance de disputar o prêmio.

Luka também perderá sua sequência de cinco aparições consecutivas no primeiro time ideal da NBA. O craque se juntou a outros grandes jogadores que já estão fora das premiações individuais como Kawhi Leonard, Joel Embiid, Paolo Banchero e Chet Holmgren.

“Acho que isso faz parte da natureza das coisas no momento, com as regras como estão”, disse o técnico do Mavericks, Jason Kidd. “Quando você sofre uma lesão grave, isso pode te tirar dessa disputa, mas sabemos que ele é um dos melhores jogadores. Ele sempre será candidato a MVP”.

Doncic estava com médias de 28.1 pontos, 8.3 rebotes e 7.8 assistências por jogo antes de se lesionar contra o Minnesota Timberwolves, na rodada de Natal. O jogador deixou a arena de muletas e passou por uma ressonância magnética no dia seguinte, que revelou uma distensão na panturrilha esquerda.

