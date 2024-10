Ja Morant estreia bem em vitória do Grizzlies

Na quarta-feira (23), Ja Morant brilhou na estreia do Memphis Grizzlies na temporada 2024/25, contribuindo com a vitória em cima do Utah Jazz por 126 a 124. Por conta de suspensões e lesões, o astro jogou apenas nove jogos na campanha passada. Mesmo assim, ele conseguiu dominar a partida de retorno à liga.

“Minha função como armador é de controlar o jogo”, afirmou Morant. “Odeio quando eu permito o armador adversário controlar a partida. Qualquer coisa que possa fazer para garantir que estamos na vantagem, irei fazer”.

Ja Morant teve um duplo-duplo na vitória do Grizzlies. O jogador de 25 anos anotou 22 pontos, dez assistências, cinco rebotes e um roubo de bola em 28 minutos de quadra. Ele acertou sete das 12 bolas totais que tentou, terminando com 58.3% de aproveitamento.

A performance de Morant serviu para encerrar de vez a campanha complicada que teve em 2023/24. A NBA suspendeu ele pelos primeiros 25 jogos da temporada regular após mostrar uma arma de fogo durante uma live de um amigo. Em seguida, sofreu uma lesão em seu ombro que o fez sentar pelo restante do ano após jogar apenas nove partidas.

O processo de reabilitação foi longo. Desse modo, Morant agora entende o quão importante o basquete é em sua vida e valoriza mais poder estar em quadra. Então, estava esperando pela partida de estreia da temporada desde que foi liberado para voltar a jogar em julho. De acordo com ele, o primeiro confronto saiu como esperado.

“Eu estava muito animado de voltar a entrar em quadra”, contou o armador. “Meus colegas confiam e acreditam em mim sempre que vou jogar, então o certo é eu entrar e jogar de maneira livre”.

Apenas Santi Aldama, com 27 pontos em 31 minutos, e Desmond Bane, com 24 pontos em 27 minutos, pontuaram mais que Morant. No entanto, o armador marcou presença em quadra todo minuto que jogou. Ele foi o responsável pelo Grizzlies sempre ter uma resposta ao Jazz no ataque, ao mesmo tempo que dava tudo de si naa defesa.

“Ele jogou apenas 28 minutos hoje”, disse Taylor Jenkins, técnico do Grizzlies. “No entanto, foram 28 minutos de esforço… Acho que o maior aprendizado que ele teve este ano foi investir em seu corpo. Ele sabe que vamos exigir dele ainda mais do que no passado. Então ele respondeu bem a isso no primeiro jogo. Vamos precisar disso para muitas partidas”.

