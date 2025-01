Isaiah Thomas tenta novo retorno à NBA e fecha com time da G League

De olho em uma vaga na NBA, Isaiah Thomas está de volta à G League. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador assinou com o Salt Lake City Stars, afiliado do Utah Jazz na Liga de Desenvolvimento. A estreia pela equipe está prevista ainda para esta semana.

Isaiah Thomas passou pela G League da NBA durante a temporada passada. Em quatro jogos, ele teve médias de 33 pontos e acertou 25 bolas de três em três partidas. Como resultado, conseguiu dois contratos de dez dias com o Phoenix Suns, antes de garantir um acordo para o restante de 2023/24.

O impacto no Suns, porém, foi pequeno. Ele entrou em quadra só seis vezes pelo time, somando oito pontos em 19 minutos de ação. Não teve espaço mesmo com a carência de armadores da equipe. Sua passagem no Arizona não empolgou, mas foi sua primeira chance na liga em quase dois anos.

De volta à Liga de Desenvolvimento, o armador espera repetir o feito do ano passado. Thomas tem 12 temporadas na NBA, onde jogou por dez franquias diferentes. Ainda assim, ele tem médias de 17.5 pontos e 4.8 assistências na carreira.

O período de maior sucesso dele na NBA foi entre 2016 e 2017, pelo Boston Celtics. Entre as temporadas, ele conseguiu duas seleções para o All-Star, enquanto terminou em quinto na disputa para MVP em 2016/17, quando teve médias de 28.9 pontos pelo time celta.

Após o ano de sucesso, no entanto, Thomas viu sua carreira na NBA desandar. Tudo começou após ser trocado com o Cleveland Cavaliers por Kyrie Irving. A partir daí, lesões começaram a atingir o pequeno armador e ele passou por diversas equipes como Los Angeles Lakers e Denver Nuggets.

A sequência de fracassos na liga, porém, jamais desanimou Thomas. Nos últimos anos, ele tentou por diversos momentos se manter na NBA e conseguir espaço regular em alguma franquia. No ano passado, aliás, ele revelou que sonha em ter mais um ou dois anos no basquete dos EUA.

“Eu sou agente livre no momento. Então, estou conversando com algumas equipes para tentar encontrar a melhor oportunidade para mim. A minha intenção é jogar mais uma ou duas temporadas na NBA, mas esse é o momento em que tenho que ser paciente. Preciso ter paciência e, ao mesmo tempo, me manter preparado para a oportunidade que está por vir”, contou o jogador, em entrevista à ESPN.

