Isaiah Hartenstein detona Andre Jackson após briga

Na final da Copa NBA, Isaiah Hartenstein, do Oklahoma City Thunder e Andre Jackson Jr, do Milwaukee Bucks, se envolveram em uma discussão. A princípio, a causa da confusão era um mistério. No entanto, o pivô do vice-campeão revelou que o motivo para confrontar o adversário foi um soco que ele deu na virilha de Shai Gilgeous-Alexander.

“Se tivesse acontecido com qualquer outro colega de equipe, eu teria feito a mesma coisa. Se os árbitros não marcarem, eu tenho que tomar as rédeas. Talvez os árbitros não tenham visto, mas eu vi”, expressou Hartenstein.

Isaiah Hartenstein and Andre Jackson Jr. had to be separated after a scuffle. Publicidade Both received double technicals. pic.twitter.com/ZEUiH8OEQO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 18, 2024

De fato, a declaração do camisa 55 mostra seu comprometimento com os colegas de equipe, algo que Hartenstein já havia demonstrado no New York Knicks, sua última equipe. Durante uma partida diante do Indiana Pacers, Donte DiVincenzo sofreu uma falta dura e teve o apoio do pivô, que já estava pronto para defender seu então companheiro.

Publicidade

Apesar disso, a ação de Isaiah Hartenstein contra Andre Jackson Jr. rendeu uma falta técnica ao pivô, que terminou com bons números na decisão da Copa NBA. Isso porque, o jogador do Thunder conseguiu anotar um duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes. Porém, sua partida foi ofuscada pelo grande jogo de Giannis Antetokounmpo, que foi eleito o MVP do torneio.

Leia mais!

Entretanto, mesmo considerado favorito antes da decisão, o Thunder não conseguiu conter os avanços do grego, que terminou marcando um triplo-duplo de 26 pontos, 18 rebotes e dez assistências. Dessa forma, Antetokounmpo liderou o Bucks do início ao fim e frustrou os planos do jovem time de Oklahoma. Na visão do treinador Mark Daigneault, essa derrota pode ajudar no processo de amadurecimento do Thunder.

Publicidade

“Quando você perde um jogo como o de hoje, isso te dá sabedoria”, disse o técnico do Thunder, Mark Daigneault. “Isso te dá informações sobre você mesmo. Contanto que estejamos crescendo por meio dessas experiências, ganharemos impulso à medida que a temporada avançar com um time jovem e que está crescendo através de tudo isso”.

Por fim, resta ao Thunder voltar seu foco para a temporada regular da NBA. A equipe tem a melhor campanha da Conferência Oeste com 20 vitórias e apenas cinco derrotas na atual campanha.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.