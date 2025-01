Invictos, times do NBB iniciam segunda janela de jogos da BCLA

Sesi Franca, Flamengo e Minas abrem o ano de 2025 em ação pela Basketball Champions League Américas. Isso porque a segunda janela de jogos da primeira fase da BCLA começa para os times do NBB nesta sexta-feira (10). Atual tricampeão da liga nacional, o time francano entra em quadra para enfrentar o Instituto de Córdoba, da Argentina, às 20h10, no Centro de Deportes Colectivos, no Chile, pelo Grupo D.

Além disso, a segunda partida do Sesi Franca na janela será no sábado (11), no mesmo horário, contra o chileno Leones de Quilpué. A equipe do técnico Helinho Garcia defende os 100% de aproveitamento na BCLA. Na primeira janela do grupo, em dezembro, na Argentina, o time francano venceu os dois adversários e pode confirmar sua classificação, afinal os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

“Na primeira janela ficou muito nítido o quanto as equipes brasileiras estão bem preparadas, jogando muito bem contra grandes equipes. Agora, cada jogo tem sua história, muda o local da janela que nós vamos jogar. A equipe chilena com certeza se torna mais perigosa dentro dos seus domínios. Então, é o que eu sempre digo aos jogadores: é orar e vigiar para que possamos estar fazendo o nosso melhor buscando mais duas grandes vitórias e, assim, garantir nossa classificação em primeiro lugar no grupo”, afirmou Helinho.

Publicidade

Enquanto isso, o Flamengo faz o primeiro jogo no domingo (12), às 22h40, no Panamá, pelo Grupo B, contra o time da casa, o Toros de Chiriquí. Na sequência, na segunda-feira (13), no mesmo horário, o adversário será o Boca Juniors, da Argentina. A equipe rubro-negra também venceu os dois jogos na primeira janela e pode ser garantir na próxima fase da BCLA.

Leia mais!

“A expectativa é sempre a melhor possível, expectativa de vitórias e, se puder, já decidir o primeiro lugar nessa etapa, com duas vitórias, respeitando muitos adversários, que são adversários muito fortes, mas temos de pensar em ganhar os dois jogos e terminar na melhor colocação possível”, afirmou o técnico Gustavinho de Conti, que vê o desempenho 100% dos brasileiros como algo natural pela força do NBB CAIXA.

Publicidade

“É uma tendência nos últimos anos, sempre chegando na final ou ganhando títulos em sequência. Tirando o Quimsa, no ano passado, foi uma sequência de títulos brasileiros com Flamengo, São Paulo e Franca. Isso mostra que nossa liga é a mais forte da América e os nossos times são os mais poderosos”, completou.

Líder do NBB CAIXA 2024/25, o Minas entra em quadra no domingo (12), às 20h10, para enfrentar o Biguá, do Uruguai, que joga em casa nesta janela, no ginásio 8 de Junho, pelo Grupo D. O segundo compromisso será na segunda-feira (13), no mesmo horário, contra o Quimsa, da Argentina. A Tempestade também está invicta na BCLA e pode se garantir nas quartas de final.

Publicidade

“Essa é uma etapa importantíssima para nós. Vamos par O Uruguai com a chance de voltar classificados e em primeiro do grupo, independentemente do que aconteça na etapa aqui na Arena UniBH. Então, é concentração máxima, sabendo da dificuldade pelo nível da competição e das equipes que vamos enfrentar”, afirmou o técnico Léo Costa. “Em relação às equipes brasileiras, eu esperava realmente jogos difíceis, mas que todos os brasileiros se estabelecessem bem na competição e até aqui não foi diferente”, completou.

Confira o calendário de jogos dos times do NBB na BCLA

Grupo B (Arena Roberto Durán-Panamá)

12/01 (domingo)

22h40 – Toros de Chiriquí x Flamengo

13/01 (segunda-feira)

22h40 – Flamengo x Boca Juniors

Publicidade

Grupo C (Ginásio 8 de Junho-Uruguai)

12/01 (domingo)

20h10 – Biguá x Minas

13/01 (segunda-feira)

20h10 – Minas x Quimsa

Grupo D (Centro de Deportes Colectivos-Chile)

10/01 (sexta-feira)

20h10 – Instituto de Córdoba x Sesi Franca

Publicidade

11/01 (sábado)

20h10 – Leones de Quilpué x Sesi Franca

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA