Ídolo, Stephen Curry sugere que Warriors encurte rotação do time

Após quatro derrotas seguidas, Stephen Curry deseja uma mudança no time do Golden State Warriors. Em entrevista após o revés diante do Phoenix Suns, no sábado (01), um ídolo da franquia defendeu uma redução na rotação de jogadores. Atualmente, o técnico Steve Kerr tem utilizado pelo menos 12 atletas por partida.

De acordo com Stephen Curry, o modelo do Warriors dificulta uma definição do time. Isso porque, os jogadores não sabem quantos minutos vão jogar. Nem quando vão jogar. Desse modo, ele acredita ser difícil definir um ritmo máximo dentro de quadra.

“É difícil para qualquer um tentar encontrar um ritmo e saber o que será pedido para fazer. No primeiro quarto, no segundo quarto, tivemos que usar 13 jogadores? Isso é difícil. Somos uma equipe única, é uma situação única. Mas acho que isso nunca foi feito na liga, provalmente. No entanto, é uma temporada de 82 jogos e é preciso descobrir quais ajustes fazer”, afirmou o camisa 30.

A ideia serve para manter o time descansado. Na atual temporada, afinal, nenhum jogador tem mais do que 30 minutos de média por jogo. Algo inédito na NBA. Entretanto, os jogadores com menos tempo na rotação muitas vezes ficam sem saber se vão jogar muito ou não.

“Provavelmente, precisamos ser mais previsíveis no dia a dia para que os jogadores possam encontrar um pouco de ritmo. Mas isso significa reduzir para um ou dois jogadores? Talvez”, defendeu Curry.

O veterano Kevon Looney concordou com Curry. De acordo com ele, o modelo torna “difícil encontrar um ritmo, sem saber o que esperar de jogo para jogo”. Ainda assim, o pivô acredita que os atletas lidam bem com o estilo do treinador, uma vez que o time segue entre os primeiros do Oeste.

“Acho que os jogadores estão fazendo um bom trabalho estando prontos. Afinal, todos sabem que vão entrar em algum momento. Acho que, com esse grupo, sabemos que ele [Kerr] vai usar todos nós em algum momento, e só precisamos estar preparados para trazer energia, fazer jogadas e dar um impulso”, afirmou.

A rotação com 12 jogadores, aliás, foi adotada por Kerr na atual temporada. De início, o modelo deu certo e o time chegou a ocupar a liderança da conferência Oeste. Entretanto, já são quatro derrotas consecutivas e os próprios atletas passaram a questionar a estratégia.

Kerr, desse modo, não descarta retomar o estilo antigo para mudar a temporada. De acordo com ele, a ideia pode mudar. Após perder quatro jogos, o técnico teria de tomar decisões. Mas não tem nada certo até aqui.

“Sim, precisamos pensar em reduzir. Temos analisado cada uma das combinações que usamos de jogo a jogo e temos muitas opções. Mas isso nem sempre é fácil. Às vezes, ter muitas opções torna as coisas mais difíceis. Fica mais complicado quanto mais jogadores você utiliza”, comentou o treinador.

