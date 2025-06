Ídolo do Kings acusa agente de chantagem em troca de De’Aaron Fox

O Sacramento Kings sofreu um abalo durante a temporada com a troca de De’Aaron Fox. O armador informou a equipe de que não assinaria a extensão prévia de contrato e, com isso, “cavou” a sua saída. Em seguida, conseguiu ser trocado para a equipe que todos já cogitavam ser a sua favorita: o San Antonio Spurs. Para o ídolo Peja Stojakovic, tudo foi um plano do agente Rich Paul para prejudicar os californianos.

“Parece que o empresário direcionou tudo. Ele assumiu um papel central na negociação porque chantageou os times sobre quem iria receber cada atleta. Para resumir, definiu quem seria enviado para cada lado. Foi quem resolveu que De’Aaron acabaria em San Antonio e Zach LaVine, que também é seu agenciado, acabaria em Sacramento. Foi tudo ele”, acusou o lendário arremessador.

Fox chegou ao Spurs em uma transação que também envolveu o Chicago Bulls. Além de LaVine, o Kings também recebeu Sidy Cissoko e seis escolhas de draft que vão até o próximo recrutamento até 2031. Três dessas seleções são de primeira rodada, ou seja, TOP 30. O valor de retorno não foi tão ruim, mas Stojakovic crê que poderia ter sido muito melhor.

“Rich, certamente, limitou Sacramento do ponto de vista da negociação ‘orquestrando’ a troca. Eu ainda acredito que nós temos um elenco com bons jogadores depois da saída de De’Aaron. Mas está claro para todos que conseguiríamos um pouco mais de ativos se tivéssemos a chance de conversas com outras franquias. Sem dúvidas”, cravou o membro do Hall da Fama da FIBA.

Desde a troca, especulava-se que o Kings havia fechado a negociação com o Spurs por uma vontade de Fox. Afinal, era consenso que a equipe poderia ter um retorno melhor em negociações com outros times. E, por fim, todas essas suspeitas foram confirmadas pelo próprio atleta. Apesar de não falar em uma “chantagem” do empresário, ele disse mesmo que “forçou” a ida para o Texas.

“Nunca houve uma lista de destinos que gostava, pois sempre foi só um time. Eu queria jogar em San Antonio e trabalhei para isso. Muitas pessoas estão bravas comigo porque creem que fiz Sacramento de refém para conseguir o que desejava. Mas essa é a minha carreira, no fim das contas. Então, qualquer outra pessoa teria feito o mesmo se estivesse em meu lugar”, afirmou o armador de 27 anos.

É comum que um jogador tenha um senso de gratidão pelo time em que passou vários dos primeiros anos da carreira. Fox, no entanto, priorizou a si mesmo quando foi a hora de deixar o Kings. “Não é o meu trabalho ajudá-lo a construir o seu elenco. Não queria só ir para onde me quisessem mandar. Eu mirava um destino específico e, por isso, fiz o que era preciso para chegar lá”, concluiu.

Não é bem assim

Mas será que o Kings agiu mesmo sob influência de Paul na troca de De’Aaron Fox? Há quem duvide, mesmo em Sacramento, da versão contada por Stojakovic. O time, antes de tudo, poderia ter dito “não” para o negócio supostamente encaminhado pelo agente. E ainda existem outros indícios. O jornalista Matt George, da rede ABC, duvida da história de um dos melhores alas da história da equipe.

“Para começar, Zach sempre esteve na pauta de Sacramento nos últimos anos. Então, não vão me convencer de que forçaram o time a aceitá-lo. Vivek Ranadive [dono da franquia] adora Zach há tempos e, por isso, fizeram a troca para adquiri-lo. E todos sabem que foi um erro. Se a narrativa que querem vender é que foram forçados a negociar De’Aaron, eu digo que isso é absurdo”, resumiu George.

