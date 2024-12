A NBA divulgou os nomes elegíveis para a classe de 2025 do Hall da Fama com Carmelo Anthony e Dwight Howard entre os candidatos. Além deles, Marc Gasol, Doc Rivers e a lenda do basquete feminino, Sue Bird. A cerimônia para eternizar o nome no basquete acontecerá em outubro de 2025, dias antes de começar a próxima temporada da NBA. Vale dizer que o templo máximo do basquete não engloba apenas conquistas na NBA, mas também a nível universitário, europeu e internacional.

Principais candidatos ao Hall da Fama 2025

Carmelo Anthony

Depois de liderar Syracuse ao título da NCAA em 2003, Anthony foi a terceira escolha do lendário Draft da NBA de 2003 (que incluiu LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh). Então, na NBA, foi um dos maiores pontuadores que a liga já viu. Seis vezes escolhido para o All-NBA, dez vezes All-Star, com uma média de 22,5 pontos por jogo na carreira, liderou a liga em pontuação em 2013.

Na mesma temporada, então, conduziu o New York Knicks às semifinais da Conferência Leste, o mais longe que o time chegou nos playoffs desde 2000 e até a era Jalen Brunson. Além disso, tem três títulos olímpicos (2008, 2012 e 2016). Dessa forma, o nome de Carmelo Anthony dispara como um dos favoritos ao Hall da Fama de 2025.

Dwight Howard

Howard conseguiu o suficiente para ser Hall da Fama só na primeira metade de sua carreira. Afinal, o pivô foi um dos melhores defensores de sua geração, vencendo o prêmio de Defensor do Ano três vezes (e sendo selecionado cinco vezes para o time ideal de defesa), além de ser escolhido oito vezes para o time ideal da NBA e oito vezes All-Star. Assim, Howard também conquistou um título com o Los Angeles Lakers em 2020.

Sue Bird

Uma das maiores de todos os tempos no basquete feminino, seu currículo é impressionante. Duas vezes campeã da NCAA por UConn (2000, 2002), cinco vezes medalhista de ouro olímpica, quatro vezes campeã da WNBA, oito vezes All-WNBA, treze vezes All-Star. Dessa forma, Sue Bird é com certeza um dos nomes mais fortes para entrar no Hall da Fama.

Maya Moore

Por sua vez, Moore venceu dois títulos da NCAA por UConn (2009, 2010), foi quatro vezes campeã da WNBA, eleita MVP da WNBA em 2014, sete vezes All-WNBA, seis vezes All-Star da WNBA, e conquistou duas medalhas de ouro olímpicas com a equipe dos EUA.

Marc Gasol

Gasol foi três vezes All-Star, duas vezes All-NBA e uma vez Jogador Defensivo do Ano. Além disso, venceu o título com o Toronto Raptors, em 2019. Ainda tem duas medalhas olímpicas de prata, em 2008 e 2012. Aliás, pela seleção, também tem títulos do Mundial de Basquete, em 2006 e 2019, e dois títulos de EuroBasket, em 2009 e 2011.

Por fim, também há nomes como Doc Rivers, Billy Donovan, Sylvia Fowles, Chamique Holdsclaw, Mark Few, Lisa Blunder e Micky Arison. A lista preliminar será divulgada no dia 14 de fevereiro, mas resultado será anunciado no dia 5 de abril.

