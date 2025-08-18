Há 15 anos, astros da NBA pediam LeBron James em seus times

A agência livre de 2010 foi um grande marco na história da liga. LeBron James, então aos 25 anos, era o alvo de vários times da NBA. Era uma offseason cheia de grandes nomes, com muitos All-Stars, mas James era, de longe, o principal deles.

Até então, LeBron James havia sido finalista da NBA uma vez pelo Cleveland Cavaliers e já tinha dois prêmios de MVP. Enquanto isso, o Cavs acumulava quedas como favorito nos playoffs do Leste. E a eliminação em seis jogos para o Boston Celtics na semifinal de conferência não foi bem “digerida” pelo ala.

Mesmo com o reforço de um Shaquille O’Neal já no fim de carreira, aos 37 anos, ao lado de outros nomes de impacto na época como Antawn Jamison, o Cavs de LeBron não conseguiu parar o Celtics, um dos melhores times da NBA. Para piorar, a série foi comandada por Rajon Rondo, um armador que naquele momento era um dos maiores críticos de James.

LeBron tinha opção em seu contrato com Cleveland, mas deu pistas, ao longo de toda a campanha, que poderia testar o mercado da NBA. Então, por conta da queda, muitos analistas acreditavam que ali era o momento de uma mudança de ares em busca de um título em outros times.

Mas para fazer isso, James teria de analisar todas as propostas que chegavam da NBA. Ele tinha algumas preferências, enquanto ia atrás de times com chances reais de título. Não bastava apenas ir aos playoffs, mas chegar lá como favorito.

Então, vários times da NBA passaram a entrar em contato com LeBron James. Muitas vezes, os próprios jogadores faziam “fila” pela chance de ter o astro ao seu lado.

Foi assim, por exemplo, com Amare Stoudemire, um dos cinco melhores agentes livres naquele ano. Ao fechar com o New York Knicks, o pivô mandou o recado em sua primeira entrevista como jogador daquele time a LeBron James.

“Eu ainda não sei o que ele vai fazer, mas é uma decisão muito difícil a se tomar”, disse Stoudemire. “Não sei o que vai ser, mas espero que LeBron James seja um jogador do New York Knicks”.

Por outro lado, Derrick Rose, então jogador do Chicago Bulls, foi mais comedido.

“Ele (LeBron James) vai para onde quiser, mas sei que muitos times estão tentando dar a ele um bom elenco. Mas eu sei que tem uma conversa sobre ele jogar com Dwyane Wade e Chris Bosh. Então, tem uma certa ‘tentação’ em jogar lá. Não sei o que ele vai fazer, mas a cidade (de Chicago) amaria ter ele aqui”, disse o MVP de 2011 da NBA.

Seu novo colega de Bulls a partir daquele ano, Carlos Boozer, foi mais direto ao falar sobre uma possível ida de LeBron James ao time de Chicago.

“Eu acho que temos o melhor quinteto titular da NBA com LeBron James”, afirmou Boozer. “Com o nosso armador (Rose), ele (LeBron) de ala-armador, Luol (Deng) de ala, eu de ala-pivô e Joakim (Noah) como pivô. Acho que é o melhor quinteto no basquete”.

A agência livre da NBA de 2010

Além de LeBron James, outros grandes nomes estavam disponíveis no mercado da NBA, enquanto os times analisavam qual era o melhor caminho a se tomar. Entre eles, Dwyane Wade e Chris Bosh no Miami Heat, já apareciam como fortes candidatos pelo astro.

O Knicks abriu espaço para receber LeBron James e Stoudemire, enquanto estava pronto para abrir mão de David Lee. Já o alemão Dirk Nowitzki usava a agência livre da NBA para tentar atrair outros grandes astros.

Ao mesmo tempo, havia Joe Johnson tentando convencer jogadores da NBA de outros times pelo Atlanta Hawks. E o mesmo acontecia no Boston Celtics, com Paul Pierce e Ray Allen.

Nada menos que dos 50 melhores agentes livres da NBA daquele ano, 18 foram All-Stars, incluindo LeBron. Algumas mudanças aconteceram, como Lee indo para o Golden State Warriors, onde acabou sendo campeão após perder espaço para um jovem Draymond Green anos depois.

Mas a mudança mais importante estava por vir.

LeBron James, após várias propostas de times da NBA, optou pelo Miami Heat e se juntou a Wade e Bosh no dia 10 de julho de 2010. Foi uma sign and trade. Ou seja, ele assinou extensão com o Cavs e, depois, saiu em troca para o Heat.

Raiva dos torcedores do Cavs a amor eterno

A ida de LeBron James para o Heat foi um impacto enorme nos times da NBA. Isso porque havia ainda uma chance de voltar ao Cavs. Como não aconteceu, seus fãs colocaram fogo em sua camisa do Cavaliers e houve grande decepção.

Várias equipes se movimentaram em busca de “bater o Heat” de LeBron James. No Leste, não deu muito certo, pois foi às finais da liga nos quatro anos em que esteve por lá.

Na apresentação de Bosh, Wade e James, ele prometeu vários títulos da NBA com a famosa frase: “não um, não dois, não três…”. Acabou ficando com dois, em 2012 e 2013. Depois, voltou ao Cavs em 2015, onde ajudou o time a ser campeão da liga pela primeira vez, em 2016. Saiu mais uma vez, ao fim de 2017/18 com o dever cumprido e o amor da torcida pelo resto da vida.

Hoje, aos 40 anos, LeBron James vai para o seu último ano de contrato com o Los Angeles Lakers. No entanto, na próxima offseason da NBA, ele terá a chance de ser um dos melhores agentes livres. De novo.

