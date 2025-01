Gui Santos volta a jogar bem, mas Warriors perde para Pacers

O brasileiro Gui Santos foi bem na partida entre Golden State Warriors e Indiana Pacers. Um dia após seu melhor jogo na NBA, o ala voltou a aparecer na rotação do time de San Francisco. No entanto, o Warriors caiu diante do Pacers por 108 a 96.

Mas mesmo assim, Gui Santos vem aproveitando suas chances. Ele somou 11 pontos, três rebotes, três assistências e dois roubos de bola em 24 minutos. Enquanto isso, o jogador acertou as duas tentativas do perímetro. Apesar de o Warriors não contar com Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga e Draymond Green em outras oportunidades, o técnico Steve Kerr não dava minutos ao atleta.

No entanto, contra o Detroit Pistons e o Indiana Pacers, ele apareceu na rotação. Diante do Pistons, por exemplo, Gui Santos registrou 13 pontos e cinco rebotes. Enquanto isso, acertou quatro das seis tentativas de três.

Publicidade

De acordo com Kerr, a presença de Gui Santos vem sendo muito importante para o Warriors, apesar da derrota para o Pacers.

“Nosso time se esforçou, Gui (Santos) voltou a fazer a diferença, mas a derrota voltou a acontecer. Temos de cuidar de vários pontos. Mas tivemos coisas diferentes. Quinten Post deu uma nova dinâmica ao nosso ataque. Um pivô espaçando a quadra é bom, então espero que ele se desenvolva e possa ser ainda mais útil. Não é algo comum no nosso time nos últimos anos. Mas eu gostei disso”, afirmou.

Publicidade

Leia mais

O Pacers dominou quase todo o jogo, mas o Warriors cortou a diferença para quatro no início do último período. No entanto, não foi o bastante para o time de San Francisco virar. Vale lembrar que Golden State não teve o astro Stephen Curry, que não vem atuando em jogos de dias consecutivos.

Pat Spencer e Buddy Hield foram os cestinhas do Warriors, com 17 pontos cada. Por outro lado, três jogadores do Pacers fizeram 21 pontos ou mais: Benn Mathurin, Pascal Siakam e Tyrese Haliburton. Aliás, Haliburton errou apenas dois arremessos, mas cometeu cinco erros de ataque, algo incomum para o duas vezes All-Star.

Publicidade

De qualquer forma, o Pacers vem em grande fase. Afinal, são seis vitórias consecutivas e 11 nas últimas 14 partidas. Como resultado, o time de Indiana se aproximou do quinto lugar no Leste.

O Warriors, enquanto isso, é o décimo no Oeste. Até o momento, são 19 vitórias em 38 jogos. Na próxima segunda-feira, o time de San Francisco encara o Toronto Raptors fora de casa.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA