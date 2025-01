Gui Santos brilha pelo Warriors e ganha mais espaço na NBA

O brasileiro Gui Santos segue ganhando espaço no Golden State Warriors, enquanto bate recordes pessoais na NBA. Após anotar 16 pontos diante do Sacramento Kings, ele fez 19, além de sete rebotes na vitória sobre o Chicago Bulls. O ala acertou cinco das seis tentativas de três e ainda teve duas assistências em quase 27 minutos em quadra.

Como resultado, Gui Santos possui agora médias de 4.1 pontos e 2.4 rebotes em cerca de 11.5 minutos por noite. Vale ressaltar, no entanto, que o jogador não fazia parte da rotação do Warriors até a última semana. Desde então, ele faz 8.9 pontos, 4.4 rebotes e acertou 56.7% dos arremessos do perímetro (17 em 30). Isso, em 21 minutos.

Ou seja, ele vem progredindo em diversas áreas do jogo.

Publicidade

E o grande jogo de Gui Santos não poderia vir em um momento melhor para o Warriors na atual temporada da NBA. Isso porque o time perdeu seis dos nove embates anteriores e estava caindo muito na classificação do Oeste. Agora, com a vitória, Golden State soma 22 triunfos em 44 partidas. Apesar de estar longe do ideal, a equipe de San Francisco tenta retomar o rumo.

Mas a grande noite não foi apenas de Gui Santos. O calouro Quinten Post saiu do banco para anotar 20 pontos, enquanto acertou cinco cestas de três. De acordo com o técnico Steve Kerr, não havia ninguém mais feliz no Warriors que Stephen Curry.

Publicidade

Leia mais

“Por Quinten Post ser um pivô, o cara grande do outro time tem que ir atrás dele na linha de três. Então, os defensores não estão no garrafão. Stephen Curry era o cara mais feliz no ginásio. Com todo aquele espaço para trabalhar, o jogo ficou muito mais fácil para os nossos jogadores”, disse Kerr.

O técnico se referia ao que Curry reclamou após a derrota para o Sacramento Kings na noite anterior. Em entrevista, o armador falou que ainda não tinha jogado ao lado de Post nem na fase de treinamentos. Então, em um momento daquele jogo, os dois se atrapalharam e o Kings pontuou após o erro.

Publicidade

Contra o Chicago Bulls, por outro lado, as cinco cestas de três do pivô ajudaram muito ao time californiano.

Vale lembrar que Gui Santos vem ganhando espaço, especialmente por conta das lesões de Jonathan Kuminga e Draymond Green. No entanto, é possível que ele siga tendo minutos mesmo quando eles voltarem às quadras.

Gui Santos fez a diferença

O Bulls chegou a abrir 20 a 6 nos primeiros minutos de jogo, mas a situação começou a mudar quando Gui Santos entrou em quadra. Assim, a diferença caiu para dois ainda no primeiro quarto. Já no segundo, Chicago liderava por 43 a 38 quando o brasileiro retornou.

Publicidade

Ele fez duas cestas de três, incluindo a que virou o placar em 52 a 50. No entanto, ele saiu mais uma vez e o time de Illinois voltou a estar na frente, agora por 59 a 55. Então, quando restavam dois minutos para o intervalo, Gui Santos voltou e acertou outra do perímetro para cortar para um.

Na volta dos vestiários, entretanto, o brasileiro seguiu em quadra. Gui Santos deixou em 69 a 63 e o Warriors começava a querer dominar o adversário. Por fim, nos 12 minutos decisivos, ele fez cinco pontos consecutivos e Golden State finalmente garantia ali a vitória.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA