Guerschon Yabusele: “Times da EuroLiga podem competir com alguns da NBA”

O ala-pivô do Philadelphia 76ers, Guerschon Yabusele, garantiu mais um episódio à disputa entre os times da EuroLiga e NBA. A competição dos EUA é reconhecida como a principal liga de basquete do mundo. No entanto, para o jogador francês, o torneio europeu conta com equipes tão competentes quanto algumas das 30 franquias norte-americanas.

O comentário de Guerschon Yabusele aconteceu logo após ele deixar a EuroLiga para retornar à NBA. Em sua segunda passagem pela liga, ele marcou dez pontos, quatro rebotes e três roubos na derrota diante do Milwaukee Bucks. Assim, polemizou ao comparar o nível de ambas as competições por onde passou.

“É muito cedo para dizer porque joguei apenas um jogo. No entanto, sempre digo que a alguns dos melhores times da EuroLiga podem competir com algunbs da NBA, com certeza”, garantiu Guerschon Yabusele.

Publicidade

O jogador do 76ers, porém, reforçou a comparação com “somente algumas” franquias. “Não estou dizendo que competiriam com as melhores equipes da NBA. São duas ligas diferentes”.

Ainda assim, ele afirmou que a passagem pela Europa o condicionou ao alto nível da NBA. “Jogar pelo Real Madrid por três anos e competir nessas arenas cotnra outras equipes e jogadores me deu muita experiência. E sentir como é estar na quadra jogando contra times fortes me ajudou bastante”.

Publicidade

Leia mais!

Rivalidade

O comentário de Yabusele é somente mais um que compara a NBA e a EuroLiga. As duas competições são com certeza as principais do basquete mundial. Porém, é inegável que a liga norte-americana reúne os principais nomes do esporte e apresenta o mais alto nível desde que foi criada.

Ainda assim, é comum que os times da Europa desafiem os dos EUA para comprovar se há diferente. Parte da rivalidade se dá principalmente pelas franquias considerarem a NBA como um título mundial. Em entrevista ao canal local Rafine TV, o técnico do Panathinaikos, Ergin Ataman, desafiou o vencedor da liga americana, o Boston Celtics, para um confronto que defina o melhor time do planeta.

Publicidade

“Depois que o Boston Celtics se tornou campeão da NBA, eles tuitaram: ‘campeões mundiais’. A EuroLiga, então, respondeu: ‘derrotem este time [Panathinaikos] primeiro”, iniciou Ataman. “Eles se veem de forma muito elevada. Eles querem números incríveis para vir e jogar um jogo na Europa. Mas vocês não são os campeões mundiais. Se querem o título mundial, venham e nos derrotem”, provocou.

Um confronto contra o campeão da EuroLiga, contudo, colocaria fim à discussão. Isso porque os vencedores das duas principais ligas do basquete mundial se enfrentariam para saber qual é a melhor. O duelo, aliás, não seria uma novidade. Em três oportunidades, afinal, os campeões da NBA e da EuroLiga se enfrentaram (1997, 2007 e 2010).

Publicidade

No primeiro confronto, entre Chicago Bulls e Olympiacos Piraeus, o time da NBA levou a melhor. Dez anos depois, o San Antonio Spurs aumentou a vantagem ao vencer o Panathinaikos. Por fim, o Barcelona descontou para os europeus ao derrotar o Los Angeles Lakers.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA