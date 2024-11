“Gostaria de ver LaMelo Ball em um time grande na NBA”, aponta ex-jogador

LaMelo Ball não está em um time de grande mercado na NBA. Em contrapartida, ele tem se consolidado como um dos principais jogadores da sua posição. Desse modo, o astro do Charlotte Hornets é muitas vezes ligado aos rumores para equipes dos principais centros dos EUA.

Entre os que acreditam nisso, está o ex-jogador Chandler Parsons. Em participação no Run It Back, o ex-Memphis Grizzlies afirmou que LaMelo Ball deve procurar um time grande na NBA.

“Quero vê-lo fazer isso em um palco maior”, afirmou Parsons. “Quero vê-lo jogar assim em uma equipe relevante, em um grande mercado. E vejo esses rumores de que o Los Angeles Clippers gostariam dele como um armador e isso me anima. Porque quero ver mais lances desses como os de ontem à noite”, completou.

O comentário do ex-jogador aconteceu após o duelo entre Hornets e Orlando Magic na segunda-feira (25). Em 40 minutos, Ball conseguiu 44 pontos e foi o principal cestinha do confronto. Entretanto, o restante da sua equipe marcou somente 40 pontos e sua equipe perdeu por 95 a 84.

Além disso, em 17 partidas na temporada, o armador tem médias de 31 pontos, 6.9 assistências, 5.1 rebotes e 1.2 roubos. Os números, com certeza, o colocam na lista de melhores jogadores da NBA na temporada. O Hornets, enquanto isso, tem seis triunfos no período, sendo uma das piores campanhas do Leste.

Então, deseja ver o craque em um time com mercado craque. Assim, para que ele consiga entregar o máximo de seu talento para uma equipe com condições de brigar pelo título. O problema é que o armador assinou um contrato longo com o Hornets, até a temporada 2028/29.

Ainda assim, não faltam rumores em relação a Ball. O mais recente, aliás, é sobre uma troca para o Los Angeles Clippers. O também ex-jogador Gilbert Arenas, assim, também deu conselhos ao armador do Hornets. De acordo com ele, o astro deveria forçar uma troca para o time da Califórnia.

“Ele tem o jogo para se tornar uma superestrela. Tem carisma, estilo e personalidade. Sabe pontuar e sabe passar. Então, LaMelo Ball poderia ser jogador do Clippers, sendo ‘o cara’ do time em uma nova fase. A cidade ficaria em alvoroço. Seria um espetáculo imperdível e a franquia poderia até aumentar o preço dos ingressos pelo jeito que eles jogariam”, comentou Arenas em seu podcast.

