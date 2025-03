Giannis Antetokounmpo treina com promessa do Draft da NBA

O astro Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, aproveitou um tempo livre para treinar com Ace Bailey, uma das principais promessas do próximo Draft da NBA. O jovem de 18 anos da Universidade Rutgers é aguardado em uma alta posição do recrutamento de 2025. A atividade dos dois viralizou nas redes sociais nesta semana.

Bailey tem médias de 17,6 pontos, 7,2 rebotes e 1,2 assistências por jogo por Rutgers. Ele também acerta 45,8% dos arremessos. Ao lado de Cooper Flagg, de Duke, ele é um dos favoritos para as primeiras escolhas do Draft de 2025.

Inclusive, de acordo com Jeremy Woo, da ESPN, Bailey é avaliado por executivos como um dos jogadores mais completos do basquete universitário.

“Ele pode ter o teto mais alto no Draft. Eu sei que ainda é inconsistente e há pontos de interrogação com a criação de jogadas. Mas a criação de arremessos pode ser de elite. Ele preenche esses requisitos se atingir o nível que ele pode ser capaz”, , disse um executivo ao jornalista.

Veja o vídeo de Antetokounmpo com Bailey:

O jovem atleta também recebeu elogios de nomes consolidados da NBA, como Paul George.

“Acho que Ace Bailey é um talento pouco lapidado, mas ainda tem muito potencial. Não quer dizer que Cooper Flagg não tenha potencial, mas acho que Bailey tem um pouco mais de potencial. Acredito que ele possa chegar a um patamar mais alto”, comentou o astro do Philadelphia 76ers.

Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo aproveitou para praticar ao lado de um dos nomes mais bem avaliados do próximo Draft da NBA. Embora o Bucks não seja considerado o favorito para as Finais da NBA, o grego tem outra campanha a nível MVP. Afinal, soma médias de 30.9 pontos, 12 rebotes e 5.8 assistências por jogo. O ala-pivô completou 30 anos recentemente, mas acredita que tem alguns bons anos para atuar em alto nível.

“Estou na casa dos trinta, mas acredito que ainda tenho de quatro a seis anos de bom basquete para dar. No entanto, agora, preciso ser mais inteligente. Sobretudo, na maneira como jogo”, comentou o astro.

Na atual temporada, Antetokounmpo disputou 52 jogos pelo Bucks. Como resultado, soma médias de 30.7 pontos, 12.1 rebotes, 5.9 assistências e 1.2 toco por partida. Milwaukee teve uma começo de temporada ruim, mas se recuperou e conquistou a Copa NBA. Na temporada regular, acumula 36 vitórias e 28 derrotas. Assim, ocupa a quarta posição da Conferência Leste.

