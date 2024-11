Giannis Antetokounmpo revela a chave para a recuperação do Bucks

Giannis Antetokounmpo é a esperança do Mikwaukee Bucks para uma recuperação de um início ruim na temporada 2024/25. Prova disso foi sua grande atuação diante do Detroit Pistons, na quarta-feira (13), quando marcou incríveis 59 pontos. Essa atuação garantiu a quarta vitória da equipe e a segunda seguida.

Após o triunfo, Giannis Antetokounmpo destacou que a recuperação do Bucks na temporada depende do time jogar com vontade e intensidade.

“Estou orgulhoso dos meus colegas de equipe. Eles nunca pararam de jogar com intensidade. Então, continuaram movendo a bola, especialmente no terceiro e quarto períodos. Estavam pegando rebotes e jogando com determinação. Para mim, enquanto jogarmos assim, sempre teremos uma chance de vencer”.

Em seguida, o astro comentou que na temporada do título do Milwaukee Bucks, o começo da franquia também não foi dos melhores e o segredo foi não desistir.

“Lembro que no ano em que vencemos a NBA, não começamos muito bem. Mas, no final, nunca desistimos. Não importa quem joga. Como líder, continuo lembrando aos caras para não subestimarem os momentos. Quando alguns jogadores não estão disponíveis e seu número é chamado, vá lá e dê tudo de si pelo time, jogue da maneira certa,. Assim, coisas boas vão acontecer”.

Além disso, Antetokounmpo destacou a importância da família em sua vida. Após o triunfo diante do Pistons, o grego agradeceu a presença e o apoio de sua mãe em todas as partidas do Bucks.

“Estou feliz em ver minha mãe lá fora. Ela veio a todos os jogos dos Bucks desde que chegou por volta de fevereiro de 2014. Eu sempre sei que ela está me apoiando e rezando por mim. Cruza os dedos em cada lance livre que eu faço. Então, eu a amo até a morte. Eu sou quem eu sou, o homem que sou pela minha mãe. Tudo o que eu faço na quadra e fora da quadra, é por ela”.

Por fim, o próximo jogo que a mãe de Giannis vai acompanhar em Mikwaukee será diante do Houston Rockets na segunda-feira (18). Entretanto, o Bucks tem um compromisso fora de casa antes desta partida. A franquia duela contra o Charlotte Hornets no sábado (16).

